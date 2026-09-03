По 30 автомобилей в очереди: очереди на границе 3 сентября

Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

При выезде из Украины 3 сентября самые большие очереди были зафиксированы на пунктах пропуска "Устилуг", "Краковец" и "Шегини" на границе с Польшей. В целом ситуация на большинстве пунктов пропуска остается спокойной, однако путешественников предупреждают о возможных перебоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 3 сентября

Сегодня, 3 сентября, на границе Украины наблюдаются следующие очереди на выезд.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 15 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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"М.Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 16 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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