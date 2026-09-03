По 30 автомобилей в очереди: очереди на границе 3 сентября

По 30 автомобилей в очереди: очереди на границе сегодня
При выезде из Украины 3 сентября самые большие очереди были зафиксированы на пунктах пропуска "Устилуг", "Краковец" и "Шегини" на границе с Польшей. В целом ситуация на большинстве пунктов пропуска остается спокойной, однако путешественников предупреждают о возможных перебоях в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 3 сентября
Сегодня, 3 сентября, на границе Украины наблюдаются следующие очереди на выезд.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 15 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "М.Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 16 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Как сообщали Новини.LIVE, Toyota RAV4 остается одним из лидеров украинского авторынка, но в ценовом диапазоне 1,7–2,5 млн гривен есть немало достойных альтернатив. Эксперты назвали пять новых кроссоверов — от семиместных моделей до дизельных и гибридных версий.
Новини.LIVE писали, что грязь под капотом может вызвать перегрев и ускорить износ деталей, но неправильная мойка двигателя грозит коротким замыканием и дорогостоящим ремонтом. Эксперты советуют мыть двигатель только по мере необходимости, защищая уязвимые узлы и используя специальные средства.