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Главная Авто По 30 автомобилей в очереди: очереди на границе сегодня

По 30 автомобилей в очереди: очереди на границе сегодня

Ua ru
3 сентября 2026 10:27
По 30 автомобилей в очереди: очереди на границе 3 сентября
Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

При выезде из Украины 3 сентября самые большие очереди были зафиксированы на пунктах пропуска "Устилуг", "Краковец" и "Шегини" на границе с Польшей. В целом ситуация на большинстве пунктов пропуска остается спокойной, однако путешественников предупреждают о возможных перебоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 3 сентября

Сегодня, 3 сентября, на границе Украины наблюдаются следующие очереди на выезд.

Черги на кордоні з Польщею 3 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 15 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 вересня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 3 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 16 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 3 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 3 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как сообщали Новини.LIVE, Toyota RAV4 остается одним из лидеров украинского авторынка, но в ценовом диапазоне 1,7–2,5 млн гривен есть немало достойных альтернатив. Эксперты назвали пять новых кроссоверов — от семиместных моделей до дизельных и гибридных версий.

Новини.LIVE писали, что грязь под капотом может вызвать перегрев и ускорить износ деталей, но неправильная мойка двигателя грозит коротким замыканием и дорогостоящим ремонтом. Эксперты советуют мыть двигатель только по мере необходимости, защищая уязвимые узлы и используя специальные средства.

Польша граница путешествие авто очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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