По 30 авто в черзі: черги на кордоні 3 вересня

По 30 авто в черзі: черги на кордоні сьогодні
На виїзді з України, 3 вересня, найбільші черги зафіксували на пунктах пропуску "Устилуг", "Краківець" та "Шегині" на кордоні з Польщею. Загалом ситуація на більшості пунктів пропуску залишається спокійною, однак мандрівників попереджають про можливі перебої в роботі електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 3 вересня
Сьогодні, 3 вересня, на кордоні України спостерігаються такі черги на виїзд.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 30 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
- "Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 30 л/а, 0 автоб., 15 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "М.Березний" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" - 16 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.
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