По 30 авто в черзі: черги на кордоні 3 вересня

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

На виїзді з України, 3 вересня, найбільші черги зафіксували на пунктах пропуску "Устилуг", "Краківець" та "Шегині" на кордоні з Польщею. Загалом ситуація на більшості пунктів пропуску залишається спокійною, однак мандрівників попереджають про можливі перебої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 3 вересня

Сьогодні, 3 вересня, на кордоні України спостерігаються такі черги на виїзд.

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 30 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 30 л/а, 0 автоб., 15 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"М.Березний" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 16 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

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