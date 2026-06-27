Пять распространенных проблем с Toyota Tacoma

Toyota Tacoma 2024 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Японская компания сумела завоевать прочные позиции на американском рынке среднеразмерных пикапов, где на протяжении многих лет доминируют местные гиганты. Начиная с 1995 года Toyota Tacoma уверенно удерживает лидерство в своем классе, продемонстрировав рекордный результат продаж в количестве 274 638 единиц. Несмотря на безупречную репутацию бренда в сфере надежности и долговечности, история этого рамного автомобиля знает немало темных пятен.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Разрушение рамы

Наиболее известная и масштабная проблема первых двух поколений модели была связана не с двигателями, а с прочностью самой конструкции. На протяжении десятилетий производитель выпускал машины с незащищенными от коррозии металлическими рамами, что приводило к их быстрому полному сгниванию. Ситуация оказалась настолько катастрофической, что в 2016 году компания подписала судебное соглашение на сумму 3 400 000 000 долларов для компенсации ремонта автомобилей, выпущенных с 2005 по 2010 год.

Игнорирование этого серийного дефекта приводило к ужасающим последствиям прямо во время движения на высокой скорости. Из-за сквозной коррозии крепление запасного колеса могло полностью отделиться от кузова, а топливный бак рисковал просто упасть на раскаленный асфальт. Ржавчина разрушала тормозные магистрали и ослабляла зоны программируемой деформации, из-за чего даже легкий удар сзади мгновенно превращал рамный пикап в кучу металлолома.

Отказ подвески

Первое поколение автомобиля таило в себе скрытую смертельную угрозу в передней части ходовой части. Из-за технологического брака при заводской сборке на рабочей поверхности нижнего шарового шарнира появлялись микроскопические царапины. Со временем это вызывало лавинообразный износ металла и приводило к внезапному полному разрушению важного узла подвески во время маневрирования.

В официальных отчетах зафиксированы многочисленные случаи, когда передние колеса автомобиля полностью отрывались от кузова на высокой скорости во время движения по шоссе. Официальный отзыв коснулся 768 379 автомобилей, выпущенных в период с 2001 по 2004 год, включая родственные внедорожники Tundra и 4Runner.

Утечка редуктора

Третье поколение модели, вышедшее на рынок в 2016 году, почти сразу после старта продаж столкнулось с серьезным дефектом элементов трансмиссии. Проблема заключалась в креплении нового заднего дифференциала, где из-за просчетов с герметичностью прилегающих поверхностей гайки начинали самопроизвольно откручиваться. Под угрозу отзыва попали 227 732 пикапа первых двух лет производства.

Регулярная длительная эксплуатация автомобиля с ослабленным креплением приводила к полному разрушению внутренних шестерен и сопровождалась сильным металлическим гулом. В самых крайних случаях задний редуктор мог полностью заклинить на скорости, вызывая мгновенную блокировку колес и полную потерю контроля над автомобилем.

Поломки автомата

Четвертое поколение пикапа получило совершенно новую платформу, современные турбомоторы и гибридные силовые установки. Однако революционное изменение конструкции обернулось для первых покупателей регулярными визитами на СТО из-за дефектов автоматической коробки передач. Трансмиссия выходила из строя на совсем небольших пробегах, которые часто не достигали даже отметки в 1600 км.

Водители массово жаловались на самопроизвольное переключение передач в нейтральное положение, запоздалую реакцию на педаль газа и полный отказ переключаться выше определенной скорости. Производитель выпустил специальный технический бюллетень, в котором признал факт заклинивания внутренних компонентов КПП в выключенном состоянии. Однако полноценный масштабный отзыв так и не был объявлен, а ремонтные работы проводятся только при появлении специфических кодов ошибок в бортовом компьютере.

Отказ тормозов

Критические проблемы с безопасностью зафиксированы также на моделях третьего поколения, выпущенных в период с 2018 по 2019 год. Из-за серьезных нарушений точности механической обработки деталей на заводе одного из поставщиков внутреннее уплотнение главного тормозного цилиндра утратило правильную форму. Это вызвало сильную скрытую утечку рабочей жидкости внутри самого механизма.

При попытке экстренной остановки водители сталкивались с тем, что педаль тормоза просто беспомощно проваливалась до самого пола. Это приводило к катастрофическому увеличению тормозного пути и становилось прямой причиной тяжелых аварий. Массовые жалобы владельцев на профильных ресурсах подтверждают высокую степень опасности этого дефекта, который проявлялся в среднем на первых 5000–11 000 км пробега новой машины.

Ранее Новини.LIVE писали о самых надежных моделях Toyota, которые без проблем преодолевают более 800 000 км пробега. Лишь некоторые автомобили сконструированы в соответствии с самыми высокими стандартами долговечности и проезжают гораздо больше, чем их конкуренты.

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