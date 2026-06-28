Пять новых кроссоверов, которые точно стоят своих денег

Hyundai Palisade 2026 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Покупка нового кроссовера является серьезной финансовой инвестицией, требующей от будущего владельца тщательного изучения рынка. Эксперты выделили пять современных автомобилей, которые демонстрируют образцовый баланс технических характеристик. Эти машины сохраняют высокую остаточную стоимость на вторичном рынке и подтверждают, что продуманная инженерная база гораздо важнее агрессивной рекламной кампании.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

Технологические лидеры

Электрический кроссовер Audi Q6 E-tron подходит тем, кто ищет баланс между комфортом и хорошей управляемостью. Эта модель создана для водителей, которые хотят перейти на электропривод, но привыкли к высокому качеству и плавности хода.

Для больших семей отличным выбором станет 3-рядный Hyundai Palisade Hybrid. Автомобиль предлагает много места в салоне, современную электронику и низкие расходы на топливо. Профильные автомобильные СМИ стабильно называют этот корейский гибрид одним из лучших по своей практичности.

Японский бестселлер Toyota RAV4 ценят за его универсальность и долговечность. Кроме того, эта модель показывает отличные результаты в независимых краш-тестах, что укрепляет доверие покупателей и защищает автомобиль от быстрого обесценивания.

Проверенная классика

Кроссовер Honda CR-V завоевал рынок благодаря тому, что просто великолепно справляется с основными задачами. Эксперты хвалят его за экономичные двигатели, удобный и продуманный интерьер и мягкую подвеску. Водители покупают эту модель ради стабильности, ведь она служит годами без особых проблем.

Subaru Forester традиционно выбирают за его прочную базу безопасности. Это семейный автомобиль, который благодаря своей надежности очень легко и выгодно продается на вторичном рынке, когда приходит время обновить автопарк.

Специалисты советуют при выборе обращать внимание не на модные фишки, а на то, как конкретная модель ведет себя через несколько лет эксплуатации. Именно реальная выносливость и безопасность определяют истинную ценность автомобиля.

Ранее Новини.LIVE писали, какой кроссовер остается надежным даже после истечения гарантии. Это ценная характеристика для премиального автомобиля со сложными бортовыми системами и современным электронным оснащением.

Также читайте, зачем Toyota создала линейку из шести компактных кроссоверов. На какие группы пользователей они рассчитаны.