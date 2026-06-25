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Главная Авто Кроссовер, остающийся надежным после окончания гарантии

Кроссовер, остающийся надежным после окончания гарантии

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 13:50
Какой люксовый кроссовер не ломается по истечении гарантии
Audi Q3 2026 года. Фото: netcarshow.com

Премиальные автомобили привлекают качественными материалами салона, отличной шумоизоляцией и передовыми цифровыми технологиями. Однако высокая первоначальная стоимость является далеко не единственной финансовой особенностью таких моделей. Сложные бортовые системы и современная электронная оснастка люксовых машин со временем могут выходить из строя, приводя к дорогостоящему сервису. Больше всего пугают возможные технические проблемы, возникающие уже после завершения действия официальных заводских гарантий. В такой ситуации хорошим решением становится выбор модели, обладающей подтвержденной репутацией долговечности среди владельцев.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

Новое поколение

Компактный кроссовер Audi Q3 вошел в третье поколение, получив масштабное визуальное и техническое обновление. Дизайнеры наградили автомобиль несколько угловатой передней частью и узкой формой главной оптики, сохранив фирменную архитектуру внутреннего пространства. Для успешного соперничества с главными классовыми конкурентами изготовитель существенно модернизировал техническую начинку. Под капотом новинки установили мощный 2-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель мощностью 255 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым роботом.

Автомобиль стандартно оснащается фирменной системой полного привода и полностью переработанной подвеской для лучшей плавности хода. Вес кроссовера составляет 1785 кг, а объем багажного отделения вырос до полезных 821 л, увеличиваясь при сложенных креслах до 1359 л.

Высокие оценки

По уровню надежности и долговечности деталей немецкий кроссовер получил высокие 86 баллов из 100 возможных от агентства JD Power. Эта оценка учитывает зафиксированные дефекты уборки, особенности конструкции и реальные отзывы водителей в процессе повседневной эксплуатации. Такой показатель позволил модели занять первую строчку в своем премиальном классе, опередив серьезных оппонентов. К примеру, кроссовер BMW X1 получил в этом же исследовании лишь 76 баллов.

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Подобные позиции автомобиль продемонстрировал в рейтингах iSeeCars, набрав неплохие 7,7 балла из 10. Несмотря на общую техническую устойчивость, в начале продаж немецкого кроссовера произошел один заводский отзыв, коснувшийся 6077 машин, из-за программного сбоя в блоке управления панорамным люком, что решается бесплатно в официальных сервисных центрах. Как бы то ни было, общая статистика свидетельствует о высокой выносливости основных механических узлов этой модели.

Ранее Новини.LIVE писали, есть ли смысл покупать популярную в Украине Audi Q5 с пробегом. Многие машины после незначительных ДТП продаются на аукционах в США за символические 2000–2500 долларов, что создает иллюзию чрезвычайно выгодной покупки.

Также читайте, какие автомобили не ломаются даже при худшем отношении водителей. Они способны безотказно работать даже в самых тяжелых условиях эксплуатации и при минимальном сервисе.

рейтинг авто автомобиль Audi кроссовер
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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