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Пять лучших подарков в Черную пятницу для автомобилиста

24 ноября 2024 18:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Черная пятница 2024 — пять идей подарков, которые порадуют автомобилистов
Подарки для водителей. Фото: amazon.co.uk
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Уже совсем скоро Черная пятница 2024 года, причем некоторые розничные торговцы уже начали разворачивать интересные предложения для покупателей. Держите пять идей для подарков владельцам автомобилей.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Наборы по уходу за авто

Такие наборы обычно включают очистной полироль, перчатку для мойки из микрофибры, микрофибровые полотенца, защитный воск, поролоновые аппликаторы и кондиционер для шин. Стоят они примерно 3000 грн, поэтому именно в Черную пятницу пора искать гораздо более дешевые варианты.

Зарядное устройство для аккумуляторов

Портативные зарядные устройства станут хорошим практичным подарком. Ценовой диапазон в зависимости от показателей и характеристик устройства составляет от 500 до 2500 грн. Предложения Черной пятницы сделают их более доступными.

Видеорегистраторы

Несмотря на военное время, использование видеорегистраторов в Украине официально не запрещено. Конечно, не следует его включать рядом с блокпостами или военными объектами. Но фиксировать дорожную ситуацию и использовать записи при спорах вокруг ДТП или нарушений ПДД будет полезным. Эти устройства стоят дорого, самое время поискать большие скидки.

GPS-трекеры

Хороший подарок для тех, кто беспокоится об исчезновении своих автомобилей. GPS-трекеры достаточно дорогие, поэтому следует дождаться Черной пятницы и ее скидок.

Ароматы

Автомобильный освежитель может быть простой и дешевый, но есть устройства с умными диффузорами для выделения приятных запахов. Черная пятница сделает их гораздо доступнее.

Ранее эксперты назвали три самых надежных бюджетных кроссовера с пробегом в 2024 году. Также мы писали о самых маленьких и дешевых моделях Audi, BMW и Mercedes для тех, кто всегда мечтал ездить на премиальном немецком авто, но за неимением финансов не мог себе этого позволить.

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19:18 Над авиабазами США в Британии заметили неизвестные дроны — детали

19:04 В ВСУ предупредили о последствиях сбросов РФ химических гранат

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

18:49 К Земле приближается 100-метровый астероид — в NASA назвали дату

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