Черная пятница 2024 — пять идей подарков, которые порадуют автомобилистов

Подарки для водителей. Фото: amazon.co.uk

Уже совсем скоро Черная пятница 2024 года, причем некоторые розничные торговцы уже начали разворачивать интересные предложения для покупателей. Держите пять идей для подарков владельцам автомобилей.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Наборы по уходу за авто

Такие наборы обычно включают очистной полироль, перчатку для мойки из микрофибры, микрофибровые полотенца, защитный воск, поролоновые аппликаторы и кондиционер для шин. Стоят они примерно 3000 грн, поэтому именно в Черную пятницу пора искать гораздо более дешевые варианты.

Зарядное устройство для аккумуляторов

Портативные зарядные устройства станут хорошим практичным подарком. Ценовой диапазон в зависимости от показателей и характеристик устройства составляет от 500 до 2500 грн. Предложения Черной пятницы сделают их более доступными.

Видеорегистраторы

Несмотря на военное время, использование видеорегистраторов в Украине официально не запрещено. Конечно, не следует его включать рядом с блокпостами или военными объектами. Но фиксировать дорожную ситуацию и использовать записи при спорах вокруг ДТП или нарушений ПДД будет полезным. Эти устройства стоят дорого, самое время поискать большие скидки.

GPS-трекеры

Хороший подарок для тех, кто беспокоится об исчезновении своих автомобилей. GPS-трекеры достаточно дорогие, поэтому следует дождаться Черной пятницы и ее скидок.

Ароматы

Автомобильный освежитель может быть простой и дешевый, но есть устройства с умными диффузорами для выделения приятных запахов. Черная пятница сделает их гораздо доступнее.

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