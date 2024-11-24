Чорна п’ятниця 2024 — п'ять ідей подарунків, які потішать автомобілістів

Подарунки для водіїв. Фото: amazon.co.uk

Вже зовсім скоро Чорна п’ятниця 2024 року, причому деякі роздрібні торговці вже почали розгортати цікаві пропозиції для покупців. Тримайте п'ять ідей для подарунків власникам автомобілів.

Про це написав Motor Biscuit.

Читайте також:

Набори для догляду за авто

Такі набори зазвичай включають очисний поліроль, рукавицю для мийки з мікрофібри, мікрофіброві рушники, захисний віск, поролонові аплікатори та кондиціонер для шин. Коштують вони приблизно 3000 грн, тому саме в Чорну п'ятницю час шукати значно дешевші варіанти.

Зарядні пристрої для акумуляторів

Портативні зарядні пристрої стануть гарним практичним подарунком. Ціновий діапазон залежно від показників та характеристик пристроїв становить від 500 до 2500 грн. Пропозиції Чорної п’ятниці зроблять їх доступнішими.

Відеореєстратори

Попри воєнний час, використання відеореєстраторів в Україні офіційно не заборонене. Звичайно, не варто його вмикати поруч з блокпостами або військовими об’єктами. Але фіксувати дорожню ситуацію та використовувати записи у разі спорів навколо ДТП або порушень ПДР буде корисним. Ці пристрої коштують дорого, саме час пошукати великих знижок.

GPS-трекери

Гарний подарунок для тих, хто хвилюється про зникнення своїх автомобілів. GPS-трекери досить дорогі, тому варто дочекатися Чорної п'ятниці та її знижок.

Аромати

Автомобільний освіжувач може бути простим та дешевим, але є пристрої з розумними дифузорами для виділення приємних запахів. Чорна п’ятниця зробить їх набагато доступнішими.

Раніше експерти назвали три найнадійніші бюджетні кросовери з пробігом у 2024 році. Також ми писали про найменші та найдешевші моделі Audi, BMW та Mercedes для тих, хто завжди мріяв їздити на преміальному німецькому авто, але через брак фінансів не міг собі цього дозволити.