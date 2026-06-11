Пять более дешевых альтернатив Mazda 3

Mazda 3 2026 года. Фото: motortrend.com

Средняя стоимость нового автомобиля на мировом рынке сейчас уверенно приближается к отметке в 50 000 долларов, однако у покупателей с ограниченным бюджетом по-прежнему есть отличный выбор. Популярная Mazda 3 в кузове седан 2026 модельного года предлагается по цене от 25 885 долларов. Базовая комплектация модели довольно скромная, хотя топовые версии с турбомотором стоимостью под 40 000 долларов выглядят очень привлекательно. Однако у конкурентов можно найти пять интересных альтернативных вариантов, которые позволят существенно сэкономить деньги без потери практичности.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Корейские предложения

Новый седан Kia K4 стартует с отметки 23 535 долларов. Главным компромиссом здесь выступает динамика, ведь двигатель объемом 2 л выдает 147 л.с. против 186 л.с. у конкурента. Однако корейский автомобиль демонстрирует лучшую экономичность с показателем около 7,1 л/100 км в смешанном цикле. Для любителей скорости существует версия GT-Line Turbo с двигателем 1,6 л мощностью 190 л.с. за 29 635 долларов.

Другим сильным соперником является Hyundai Elantra по цене от 23 870 долларов, которая предлагает яркий дизайн и просторный салон с удачным сочетанием физических кнопок. В отличие от японского конкурента, эта модель доступна в высокоэффективной гибридной версии за 26 695 долларов. Модификация Blue расходует в среднем всего 4,4 л/100 км. Даже обычный бензиновый вариант весьма экономичен, потребляя около 6,7 л/100 км в смешанном режиме движения.

Немецкая альтернатива

Европейский седан Volkswagen Jetta предлагается за 25 270 долларов и оснащается двигателем объемом 1,5 л мощностью 158 л.с. Автомобиль уже в базовой комплектации имеет адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль и экран медиасистемы размером 8 дюймов. Стандартная версия более экономична, чем базовый японский конкурент, потребляя около 6,9–7,1 л/100 км.

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Для активных водителей немецкая марка выпускает модификацию Jetta GLI стоимостью от 35 020 долларов. Этот автомобиль несколько уступает топовой Mazda 3 по мощности, выдавая 228 л.с., однако предлагает классическую механическую коробку передач вместо автомата. Модель GLI удачно сочетает повседневную практичность с азартной управляемостью, расходуя около 8,1 л/100 км.

Японские варианты

Легендарная Toyota Corolla по цене от 24 420 долларов остается образцом рационального выбора. Гибридная версия стоит на 1850 долларов дороже, но полностью компенсирует разницу на заправках благодаря среднему расходу 4,7 л/100 км. При условии годового пробега 24 000 км такая машина сэкономит солидную сумму за пять лет эксплуатации. Главными минусами модели являются скромная мощность 138 л.с. и тесный задний ряд сидений.

Сэкономить можно даже внутри линейки самого бренда Mazda, если вместо полноприводного седана за 31 050 долларов выбрать кроссовер CX-30. Этот автомобиль уже в базовой комплектации имеет фирменный полный привод и стоит от 27 870 долларов. Под капотом установлен аналогичный двигатель объемом 2,5 л мощностью 186 л.с.

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