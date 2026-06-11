Пʼять дешевших альтернатив Mazda 3

Mazda 3 2026 року. Фото: motortrend.com

Середня вартість нового автомобіля на світовому ринку зараз упевнено наближається до позначки 50 000 доларів, проте покупці з обмеженим бюджетом досі мають чудовий вибір. Популярна Mazda 3 у кузові седан 2026 модельного року пропонується за ціною від 25 885 доларів. Базова комплектація моделі є досить скромною, хоча топові версії з турбомотором вартістю під 40 000 доларів виглядають дуже привабливо. Проте у конкурентів можна знайти п'ять цікавих альтернативних варіантів, які дозволять суттєво заощадити гроші без втрати практичності.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Корейські пропозиції

Новий седан Kia K4 стартує з позначки 23 535 доларів. Головним компромісом тут виступає динаміка, адже двигун об'ємом 2 л видає 147 к.с. проти 186 к.с. у конкурента. Проте корейський автомобіль демонструє кращу економічність з показником близько 7,1 л/100 км у змішаному циклі. Для любителів швидкості існує версія GT-Line Turbo з мотором 1,6 л потужністю 190 к.с. за 29 635 доларів.

Іншим сильним суперником є Hyundai Elantra за ціною від 23 870 доларів, яка пропонує яскравий дизайн та просторий салон із вдалим поєднанням фізичних кнопок. На відміну від японського конкурента, ця модель доступна у високоефективній гібридній версії за 26 695 доларів. Модифікація Blue витрачає в середньому всього 4,4 л/100 км. Навіть звичайний бензиновий варіант є вельми ощадливим, споживаючи близько 6,7 л/100 км у змішаному режимі руху.

Німецька альтернатива

Європейський седан Volkswagen Jetta пропонується за 25 270 доларів та оснащується мотором об'ємом 1.5 л на 158 к.с. Автомобіль уже в базі має адаптивний круїз-контроль, двозонний клімат-контроль та екран медіасистеми розміром 8 дюймів. Стандартна версія є більш економічною за базового японського конкурента, споживаючи в районі 6,9–7,1 л/100 км.

Читайте також:

Для активних водіїв німецька марка випускає модифікацію Jetta GLI вартістю від 35 020 доларів. Цей автомобіль дещо поступається топовій Mazda 3 за потужністю, видаючи 228 к.с., проте пропонує класичну механічну коробку передач замість автомата. Модель GLI вдало поєднує повсякденну практичність з азартною керованістю, витрачаючи близько 8.1 л/100 км.

Японські варіанти

Легендарна Toyota Corolla за ціною від 24 420 доларів залишається зразком раціонального вибору. Гібридна версія коштує на 1850 доларів дорожче, але повністю компенсує різницю на заправках завдяки середній витраті 4,7 л/100 км. За умови щорічного пробігу 24 000 км така машина збереже солідну суму за п'ять років експлуатації. Головними мінусами моделі є скромна потужність 138 к.с. та тісний задній ряд крісел.

Заощадити можна навіть усередині лінійки самого бренду Mazda, якщо замість повнопривідного седана за 31 050 доларів вибрати кросовер CX-30. Цей автомобіль уже в базі має фірмовий повний привод і коштує від 27 870 доларів. Під капотом встановлено аналогічний двигун об'ємом 2,5 л потужністю 186 к.с.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто купувати Mazda після 160 000 км пробігу. Які вживані моделі витримали випробування часом найкраще, та які проблеми все ж можуть виникнути у власників.

Також читайте, як Mazda створила двигун для конкуренції з електромобілями. Японський автовиробник успішно випробував унікальний ДВЗ, який не лише викидає CO2, але й активно його поглинає.