Первые признаки износа тормозов: какие симптомы не стоит игнорировать

Замена тормозных дисков и колодок. Фото: magnific.com

Этот узел относится к основным элементам безопасности любого автомобиля. Многие водители ошибочно полагают, что изношенные тормоза дают о себе знать только в момент полной потери эффективности торможения. Однако техника задолго до критической ситуации подает четкие предупреждения о необходимости обслуживания. Своевременная реакция на первые симптомы позволит сэкономить деньги и убережет от опасных ситуаций на дороге.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

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Звуковые сигналы

Первым признаком проблемы становится характерный писк или свист при нажатии на педаль. Производители специально устанавливают металлические индикаторы, которые при износе фрикционного слоя начинают касаться диска и издавать неприятный звук. Гораздо более серьезной проблемой считается металлический скрежет. Этот грохот свидетельствует о полном износе накладки, когда оголенный металл колодки разрушает соседнюю деталь.

Увеличение тормозного пути и необходимость сильнее нажимать на педаль также сигнализируют о неполадках. Подобное поведение возникает из-за критического состояния рабочего покрытия или потери свойств тормозной жидкости. Любое изменение усилия требует немедленного осмотра автомобиля на автосервисе.

Ощутимые вибрации

Заметное биение на руле или пульсация при замедлении указывают на деформацию дисков. Нерациональный перегрев из-за агрессивной езды или попадания воды на раскаленную деталь искривляет ее поверхность. Со временем мелкая вибрация только усиливается и ухудшает управляемость.

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Склонность автомобиля отклоняться от прямолинейного движения при остановке свидетельствует о заклинивании суппорта или неравномерном износе накладок. Одно колесо блокируется сильнее остальных, что создает опасность заноса на скользком покрытии.

Также стоит следить за уровнем технической жидкости, ведь ее быстрое падение указывает на разгерметизацию контура.

Ранее Новини.LIVE писали о том, почему новые тормоза автомобиля могут выйти из строя за секунду. После посещения автосервиса компоненты требуют обязательного периода притирки для правильного соприкосновения рабочих поверхностей.

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