Перші ознаки зносу гальм: які симптоми не варто ігнорувати

Заміна гальмівних дисків та колодок. Фото: magnific.com

Цей вузол належить до головних елементів безпеки будь-якого автомобіля. Багато водіїв помилково вважають, що зношені гальма дають про себе знати лише в момент повної втрати ефективності зупинки. Проте техніка задовго до критичної ситуації подає чіткі попередження про необхідність сервісу. Вчасна реакція на перші симптоми дозволить зберегти гроші та врятує від небезпечних ситуацій на дорозі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

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Звукові сигнали

Першою ознакою проблеми стає характерний писк або свист під час натискання на педаль. Виробники спеціально встановлюють металеві індикатори, які при стиранні фрикційного шару починають торкатися диска та видавати неприємний звук. Набагато гіршою ситуацією вважається металевий скрегіт. Цей гуркіт свідчить про повний знос накладки, коли оголений метал колодки руйнує суміжну деталь.

Збільшення гальмівного шляху та необхідність сильніше тиснути на педаль також сповіщають про неполадки. Подібна поведінка виникає через критичний стан робочого покриття або втрату властивостей технічною рідиною. Будь-яка зміна зусилля вимагає негайного огляду машини на автосервісі.

Відчутні вібрації

Помітне биття на кермі або пульсація під час уповільнення вказують на деформацію дисків. Нераціональний перегрів через активну їзду чи потрапляння води на розпечену деталь викривляє її поверхню. З часом дрібна вібрація тільки посилюється та погіршує керованість.

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Схильність машини відхилятися від прямолінійного руху під час зупинки свідчить про заклинювання супорта або нерівномірне спрацювання накладок. Одне колесо блокується активніше за інші, що створює небезпеку заносу на слизькому покритті.

Також варто стежити за рівнем технічної рідини, адже її швидке падіння вказує на розгерметизацію контуру.

Раніше Новини.LIVE писали, чому нові гальма автомобіля можуть вийти з ладу за секунду. Після візиту до автосервісу компоненти потребують обов’язкового періоду притирання для правильного поєднання робочих поверхонь.

Також читайте, чи варто панікувати, якщо педаль гальма в авто стала тугою. Які основні причини дивної поведінки механізму та як їх розв’язувати.