Покупка подержанного автомобиля: признаки того, что машина побывала в ДТП

Осмотр автомобиля. Фото: prestigeimportscollision.com

Покупка подержанного автомобиля всегда требует внимательности и тщательного анализа его технического состояния. Внешне отремонтированная машина может выглядеть идеально благодаря свежей покраске и чистому салону. Однако покупая автомобиль после ДТП со скрытыми дефектами, новый владелец рискует собственной безопасностью на дороге. Эксперты выделяют основные признаки, которые помогают выявить следы серьезной аварии.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

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Геометрия кузова

Сторонники качественного ремонта стараются скрыть любые следы восстановительных работ, однако заводскую симметрию воссоздать крайне сложно. В первую очередь нужно проверить стыки между дверями, крыльями, капотом и крышкой багажника. Если зазоры неравномерны или детали закрываются с усилием, автомобиль подвергся деформации.

Также стоит осмотреть лакокрасочное покрытие при дневном свете, обращая внимание на различия в оттенках и потеки лака. С помощью специального прибора (толщиномера) легко обнаружить шпаклевку на стойках, крыше, порогах и в моторном отсеке.

Следы кустарной сварки на лонжеронах свидетельствуют о критическом повреждении несущих элементов.

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Системы безопасности

После сильного удара срабатывают системы защиты, восстановление которых обходится в кругленькую сумму. Недобросовестные продавцы часто устанавливают внешние заглушки вместо новых подушек безопасности SRS.

Слишком свежий салон в подержанном автомобиле также может скрывать попытку замаскировать срабатывание подушек.

Наличие ошибок на приборной панели или перешитые поверхности руля и панели должны вызывать беспокойство.

Замена стекла или фары сама по себе не является критичной, но разная маркировка по годам выпуска указывает на точечный удар.

Поврежденные головки болтов крепления деталей и отсутствие заводских наклеек подтверждают масштабный демонтаж элементов.

Поведение на дороге

Во время тестовой поездки последствия нарушения геометрии кузова проявляются очень быстро. Если машину постоянно тянет в сторону, а шины изнашиваются неравномерно, ходовая часть или кузов подверглись серьезным деформациям. Нестабильность машины на высокой скорости создает прямую угрозу для жизни.

Ранее Новини.LIVE писали о том, насколько украинцам выгодно покупать подержанные автомобили в США в 2026 году. Средний возраст импортируемых автомобилей составляет 7 лет, что делает их популярной альтернативой моделям с европейского рынка.

Также читайте, можно ли отремонтировать двигатель автомобиля после гидроудара. В такой ситуации важно действовать четко, чтобы не превратить двигатель в кучу дорогого металлолома.