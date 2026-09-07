Купівля авто з пробігом: ознаки, що машина була в ДТП

Огляд автомобіля. Фото: prestigeimportscollision.com

Придбання вживаного транспорту завжди вимагає уважності та ретельного аналізу його технічного стану. Зовні відновлена машина може виглядати ідеально завдяки свіжому фарбуванню та чистому салону. Проте купуючи автомобіль після ДТП з прихованими дефектами, новий власник ризикує власною безпекою на дорозі. Експерти виділяють головні ознаки, які допомагають викрити сліди серйозної аварії.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

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Геометрія кузова

Прибічники якісного ремонту намагаються приховати будь-які сліди відновлювальних робіт, проте заводську симетрію відтворити вкрай важко. Першочергово потрібно перевірити стики між дверима, крилами, капотом та кришкою багажника. Якщо зазори нерівномірні або деталі зачиняються з зусиллям, машина зазнала деформації.

Також варто оглянути фарбу при денному світлі, шукаючи відмінності в відтінках та потьоки лаку. За допомогою спеціального приладу товщиноміра легко виявити шпаклівку на стійках, даху, порогах та в моторному відсіку.

Сліди кустарного зварювання на лонжеронах свідчать про критичне пошкодження силових елементів.

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Системи безпеки

Після сильного удару спрацьовують системи захисту, відновити які коштує чималих грошей. Недобросовісні продавці часто монтують зовнішні заглушки замість встановлення нових подушок безпеки SRS.

Занадто свіжий салон у старому екземплярі також може приховувати спробу замаскувати спрацювання подушок.

Наявність помилок на панелі приладів або перешиті поверхні керма та панелі мають викликати занепокоєння.

Заміна скла чи фари сама по собі не є критичною, але різне маркування за роками випуску вказує на точковий удар.

Пошкоджені капелюшки болтів кріплення деталей та відсутність заводських наклейок підтверджують масштабний демонтаж елементів.

Поведінка на дорозі

Під час тестової поїздки наслідки порушення геометрії кузова вилізають назовні дуже швидко. Якщо машину постійно тягне вбік, а шини зношуються нерівномірно, ходова частина або кузов зазнали серйозних деформацій. Нестабільність машини на високій швидкості створює пряму загрозу для життя.

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