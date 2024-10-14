Осенний уход за автомобилем — восемь мест, которые нужно смазать перед морозами

Осенняя смазка автомобиля — восемь обязательных мест для ухода
С наступлением осени многие автомобилисты начинают готовить свои машины к зимним условиям. Морозы отрицательно влияют на все системы авто, поэтому важно заранее позаботиться об уходе и обслуживании.
Главные места в автомобиле, которые обязательно следует смазать осенью для безопасности и надлежащей работы в течение холодного сезона.
- Дверные уплотнители
Смазка резиновых уплотнителей дверей поможет предотвратить их растрескивание из-за холодной погоды и обеспечит герметичность салона. Используйте специальную смазку для резины.
- Капот и багажник
Смазка петель капота и багажника обеспечит их легкое открывание и закрытие. Это также помогает предотвратить ржавчину в этих местах.
- Система тормозов
Проверьте состояние тормозных колодок и дисков. При необходимости смазать суппорты и механизмы, но не применяйте смазку там, где могут быть трения.
- Педали
Смазать механизмы под педалями сцепления, газа и тормозов для обеспечения их легкой и плавной работы.
- Рулевая колонка
Проверить и смазать рулевую колонку во избежание тугого управления или шума.
- Вентиляционные отверстия
Смазать механизмы, отвечающие за открывание и закрывание вентиляционных отверстий для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха в салоне.
- Подвеска и амортизаторы
Проверить состояние амортизаторов и смазать их, если нужно. Это поможет улучшить качество езды и снизить вибрации.
- Замки дверей
Смазать замки дверей, чтобы обеспечить их правильную работу и предотвратить замерзание в холодную погоду.
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