Осенний уход за автомобилем — восемь мест, которые нужно смазать перед морозами

Смазка деталей авто. Фото: delicate-leather.com

С наступлением осени многие автомобилисты начинают готовить свои машины к зимним условиям. Морозы отрицательно влияют на все системы авто, поэтому важно заранее позаботиться об уходе и обслуживании.

Главные места в автомобиле, которые обязательно следует смазать осенью для безопасности и надлежащей работы в течение холодного сезона.

Читайте также:

Дверные уплотнители

Смазка резиновых уплотнителей дверей поможет предотвратить их растрескивание из-за холодной погоды и обеспечит герметичность салона. Используйте специальную смазку для резины.

Капот и багажник

Смазка петель капота и багажника обеспечит их легкое открывание и закрытие. Это также помогает предотвратить ржавчину в этих местах.

Система тормозов

Проверьте состояние тормозных колодок и дисков. При необходимости смазать суппорты и механизмы, но не применяйте смазку там, где могут быть трения.

Педали

Смазать механизмы под педалями сцепления, газа и тормозов для обеспечения их легкой и плавной работы.

Рулевая колонка

Проверить и смазать рулевую колонку во избежание тугого управления или шума.

Вентиляционные отверстия

Смазать механизмы, отвечающие за открывание и закрывание вентиляционных отверстий для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха в салоне.

Подвеска и амортизаторы

Проверить состояние амортизаторов и смазать их, если нужно. Это поможет улучшить качество езды и снизить вибрации.

Замки дверей

Смазать замки дверей, чтобы обеспечить их правильную работу и предотвратить замерзание в холодную погоду.

Ранее мы писали, как осенние листья могут стать серьезным вызовом для многих автомобильных систем и самого водителя. Также писали о трех вещах, которые нельзя делать с автомобилем осенью.