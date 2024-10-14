Осінній догляд за автомобілем — вісім місць, які треба змастити перед морозами

Змащування деталей авто. Фото: delicate-leather.com

З настанням осені багато автомобілістів починають готувати свої машини до зимових умов. Морози негативно впливають на всі системи авто, тому важливо заздалегідь подбати про догляд та обслуговування.

Головні місця в автомобілі, які обов'язково слід змастити восени для безпеки та належної роботу протягом холодного сезону.

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Дверні ущільнювачі

Змащення гумових ущільнювачів дверей допоможе запобігти їх розтріскуванню через холодну погоду та забезпечить герметичність салону. Використовуйте спеціальне мастило для гуми.

Капот та багажник

Змащення петель капота та багажника забезпечить їх легке відкриття та закриття. Це також допомагає запобігти іржі в цих місцях.

Система гальм

Перевірте стан гальмівних колодок та дисків. Якщо необхідно, змастити супорти та механізми, але не застосовуйте мастило там, де можуть бути тертя.

Педалі

Змастити механізми під педалями зчеплення, газу та гальм, щоб забезпечити їхню легку та плавну роботу.

Колонка керма

Перевірити та змастити колонку керма, щоб уникнути щільності чи шуму під час управління автомобілем.

Вентиляційні отвори

Змастити механізми, що відповідають за відкривання та закривання вентиляційних отворів, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря в салоні.

Підвіска та амортизатори

Перевірити стан амортизаторів та змастити їх, якщо потрібно. Це допоможе поліпшити якість їзди та зменшити вібрації.

Замки дверей

Змастити замки дверей, щоб забезпечити їх правильну роботу та запобігти замерзанню в холодну погоду.

Раніше ми писали, як осіннє листя може стати серйозним викликом для багатьох автомобільних систем та й самого водія. Також писали про три речі, які не можна робити з автомобілем восени.