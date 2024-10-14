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Осіннє змащування автомобіля — вісім обов'язкових місць для догляду

14 жовтня 2024 07:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Осінній догляд за автомобілем — вісім місць, які треба змастити перед морозами
Змащування деталей авто. Фото: delicate-leather.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

З настанням осені багато автомобілістів починають готувати свої машини до зимових умов. Морози негативно впливають на всі системи авто, тому важливо заздалегідь подбати про догляд та обслуговування.

Головні місця в автомобілі, які обов'язково слід змастити восени для безпеки та належної роботу протягом холодного сезону.

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  • Дверні ущільнювачі

Змащення гумових ущільнювачів дверей допоможе запобігти їх розтріскуванню через холодну погоду та забезпечить герметичність салону. Використовуйте спеціальне мастило для гуми.

  • Капот та багажник

Змащення петель капота та багажника забезпечить їх легке відкриття та закриття. Це також допомагає запобігти іржі в цих місцях.

  • Система гальм

Перевірте стан гальмівних колодок та дисків. Якщо необхідно, змастити супорти та механізми, але не застосовуйте мастило там, де можуть бути тертя.

  • Педалі

Змастити механізми під педалями зчеплення, газу та гальм, щоб забезпечити їхню легку та плавну роботу.

  • Колонка керма

Перевірити та змастити колонку керма, щоб уникнути щільності чи шуму під час управління автомобілем.

  • Вентиляційні отвори

Змастити механізми, що відповідають за відкривання та закривання вентиляційних отворів, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря в салоні.

  • Підвіска та амортизатори

Перевірити стан амортизаторів та змастити їх, якщо потрібно. Це допоможе поліпшити якість їзди та зменшити вібрації.

  • Замки дверей

Змастити замки дверей, щоб забезпечити їх правильну роботу та запобігти замерзанню в холодну погоду.

Раніше ми писали, як осіннє листя може стати серйозним викликом для багатьох автомобільних систем та й самого водія. Також писали про три речі, які не можна робити з автомобілем восени.

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