Как загубить аккумулятор авто из-за популярной ошибки водителей

Исправная электрическая система автомобиля обычно воспринимается как должное до момента, когда двигатель отказывается заводиться. На самом деле, вокруг эксплуатации аккумуляторов существует немало опасных мифов, сокращающих срок их службы.

Рискованное питание

Многие пытаются оживить батарею с помощью зарядного устройства или пусковых проводов. Однако такой подход заставляет генератор работать с двойной нагрузкой для обеспечения энергией всех систем и одновременной подзарядки неисправного узла.

Постоянные попытки прикуривания могут повредить не только аккумулятор, но и существенно сократить ресурс генератора. Недозаряд приводит к накоплению сульфата свинца на пластинах, тогда как чрезмерный заряд провоцирует коррозию клемм, что обойдется владельцу в немалую сумму при ремонте.

Скрытые неисправности

Отсутствие реакции авто на поворот ключа не всегда указывает именно на проблемы с питанием. Причиной могут быть забитые топливные магистрали, неисправный стартер, изношенные свечи зажигания или даже обычное загрязнение контактов.

Коррозия на клеммах препятствует свободному прохождению тока к кабелям. Очистка клемм с помощью проволочной щетки и последующее покрытие смазкой значительно улучшает электрическое соединение и предотвращает утечку кислоты.

Предсмертные симптомы

Существует несколько четких признаков приближения выхода оборудования из строя. Медленное прокручивание коленчатого вала во время зажигания или тусклый свет фар при выключенном двигателе прямо указывают на критическое снижение уровня напряжения.

Появление белого или голубого порошкообразного налета на кабелях часто свидетельствует об утечке кислоты или хроническом недозаряде свинцово-кислотной АКБ. Регулярный осмотр во время технического обслуживания позволит вовремя выявить проблему и избежать лишних расходов, которые могут достигать сотни долларов.