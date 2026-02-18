Почему дистанционный запуск двигателя может вывести авто из строя

Дистанционный запуск авто. Фото: jdpower.com

Удобная функция дистанционного запуска двигателя может стать причиной преждевременного выхода из строя ключевых узлов автомобиля. Постоянное использование этой системы без соблюдения определенных правил приводит к деградации аккумулятора и критическому износу силового агрегата.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

Реклама

Читайте также:

Критический износ

При дистанционном запуске часто настраиваются слишком длительные циклы работы. В таком режиме двигатель долгое время функционирует на холодном масле и низких оборотах. Такой режим работы значительно вреднее для ресурса агрегата, чем обычный запуск с последующим началом движения.

Работа мотора ночью в течение 15-20 минут каждые несколько часов не позволяет ему выйти на рабочие температуры. В таких условиях часть горючего попадает на стенки цилиндров. Это приводит к смыванию защитной пленки масла и разжижению смазки в картере.

Угроза для АКБ

Дополнительно частые запуски при низких температурах во время долгой стоянки истощают энергосистему. Аккумулятор отдает значительно больше энергии, чем успевает вернуть генератор за короткое время работы. В результате батарея может полностью разрядиться в самый неподходящий момент.

Также читайте:

Одно неудачное движение может уничтожить автоматическую коробку передач

Как зимой предотвратить примерзание тормозов автомобиля

Короткое замыкание

Отдельную опасность представляет низкое качество установки охранных систем с функцией автозапуска. В сочетании с возможными техническими неисправностями самого автомобиля это создает реальную угрозу возникновения коротких замыканий. Локальный перегрев из-за некорректной работы электроники может привести к возгоранию.