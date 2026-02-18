Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Как дистанционный запуск двигателя уничтожает автомобиль

Как дистанционный запуск двигателя уничтожает автомобиль

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 06:00
Почему дистанционный запуск двигателя может вывести авто из строя
Дистанционный запуск авто. Фото: jdpower.com

Удобная функция дистанционного запуска двигателя может стать причиной преждевременного выхода из строя ключевых узлов автомобиля. Постоянное использование этой системы без соблюдения определенных правил приводит к деградации аккумулятора и критическому износу силового агрегата.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

Реклама
Читайте также:

Критический износ

При дистанционном запуске часто настраиваются слишком длительные циклы работы. В таком режиме двигатель долгое время функционирует на холодном масле и низких оборотах. Такой режим работы значительно вреднее для ресурса агрегата, чем обычный запуск с последующим началом движения.

Работа мотора ночью в течение 15-20 минут каждые несколько часов не позволяет ему выйти на рабочие температуры. В таких условиях часть горючего попадает на стенки цилиндров. Это приводит к смыванию защитной пленки масла и разжижению смазки в картере.

Угроза для АКБ

Дополнительно частые запуски при низких температурах во время долгой стоянки истощают энергосистему. Аккумулятор отдает значительно больше энергии, чем успевает вернуть генератор за короткое время работы. В результате батарея может полностью разрядиться в самый неподходящий момент.

Также читайте:

Одно неудачное движение может уничтожить автоматическую коробку передач

Как зимой предотвратить примерзание тормозов автомобиля

Короткое замыкание

Отдельную опасность представляет низкое качество установки охранных систем с функцией автозапуска. В сочетании с возможными техническими неисправностями самого автомобиля это создает реальную угрозу возникновения коротких замыканий. Локальный перегрев из-за некорректной работы электроники может привести к возгоранию.

авто проблемы советы автомобиль Мотор опасность двигатель аккумулятор
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации