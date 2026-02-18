Відео
Як дистанційний запуск двигуна нищить автомобіль

Дата публікації: 18 лютого 2026 06:00
Чому дистанційний запуск двигуна може вивести авто з ладу
Дистанційний запуск авто. Фото: jdpower.com

Зручна функція дистанційного запуску двигуна може стати причиною передчасного виходу з ладу ключових вузлів автомобіля. Постійне використання цієї системи без дотримання певних правил призводить до деградації акумулятора та критичного зносу силового агрегату.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Критичний знос

При дистанційному запуску часто налаштовуються надто тривалі цикли роботи. У такому режимі двигун довгий час функціонує на холодній оливі та низьких обертах. Такий режим роботи є значно шкідливішим для ресурсу агрегату, ніж звичайний запуск з подальшим початком руху.

Робота мотора вночі протягом 15-20 хвилин кожні кілька годин не дозволяє йому вийти на робочі температури. У таких умовах частина пального потрапляє на стінки циліндрів. Це призводить до змивання захисної плівки оливи та розрідження мастила в картері.

Загроза для АКБ

Додатково часті запуски при низьких температурах під час довгої стоянки виснажують енергосистему. Акумулятор віддає значно більше енергії, ніж встигає повернути генератор за короткий час роботи. У результаті батарея може повністю розрядитися у найбільш невідповідний момент.

Коротке замикання

Окрему небезпеку становить низька якість встановлення охоронних систем з функцією автозапуску. У поєднанні з можливими технічними несправностями самого автомобіля це створює реальну загрозу виникнення коротких замикань. Локальний перегрів через некоректну роботу електроніки може призвести до займання.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
