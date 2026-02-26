Видео
Главная Авто Как продлить службу аккумулятора авто до 10 лет

Как продлить службу аккумулятора авто до 10 лет

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 06:00
Как увеличить срок службы автомобильного аккумулятора вдвое
Автомобильный аккумулятор. Фото: popularmechanics.com

Большинство автовладельцев считают срок службы аккумулятора в три или пять лет предельным показателем. Однако автоэксперты уверяют, что при правильном уходе этот период реально увеличить до десятилетия.

Об этом сообщил Autokult.

Регулярное обслуживание

Ключевым фактором для поддержания работоспособности устройства является его зарядка два раза в год. Процедуру следует проводить перед началом зимнего и летнего сезонов, чтобы предотвратить саморазряд и поддерживать оборудование в надлежащем состоянии.

Хотя морозы считаются наиболее критическим периодом, высокие температуры также существенно влияют на ресурс энергоносителя. Своевременное обслуживание перед жарой помогает замедлить коррозионные процессы и готовит технику к работе в экстремальных условиях.

Правильная эксплуатация

Регулярные поездки на короткие расстояния наносят существенный вред системе питания автомобиля. Во время непродолжительных маршрутов генератор не успевает полностью восстановить заряд, что со временем потребует более частого вмешательства внешних зарядных устройств.

Обязательным этапом ухода является очистка клемм и проверка уровня электролита при наличии такой технической возможности. Контроль плотности рабочей жидкости рекомендуется осуществлять во время планового осмотра дважды в год для выявления скрытых проблем на ранних стадиях.



Контроль напряжения

Проверка показателей с помощью мультиметра позволяет вовремя заметить неисправность и предотвратить внезапный отказ техники. В норме напряжение покоя должно колебаться в пределах 12,55 до 12,8 В при полностью выключенном двигателе и закрытом салоне.

Важным критерием является показатель при запуске двигателя, который не должен опускаться ниже 8,5 В. Рабочий диапазон зарядки от генератора должен составлять от 14 до 14,5 В для обеспечения стабильной работы всей электроники транспортного средства.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
