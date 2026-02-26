Як збільшити термін служби автомобільного акумулятора удвічі

Автомобільний акумулятор. Фото: popularmechanics.com

Більшість автовласників вважають термін служби акумулятора у три або п’ять років граничним показником. Проте автоексперти запевняють, що за умови правильного догляду цей період реально збільшити до десятиліття.

Регулярне обслуговування

Ключовим фактором для підтримки працездатності пристрою є його заряджання два рази на рік. Процедуру варто проводити перед початком зимового та літнього сезонів, щоб запобігти саморозряду та підтримувати обладнання у належному стані.

Хоча морози вважаються найбільш критичним періодом, високі температури також суттєво впливають на ресурс енергоносія. Своєчасне обслуговування перед спекою допомагає уповільнити корозійні процеси та готує техніку до роботи в екстремальних умовах.

Правильна експлуатація

Регулярні поїздки на короткі відстані завдають суттєвої шкоди системі живлення автомобіля. Під час нетривалих маршрутів генератор не встигає повністю відновити заряд, що з часом вимагатиме частішого втручання зовнішніх зарядних пристроїв.

Обов’язковим етапом догляду є очищення клем та перевірка рівня електроліту за наявності такої технічної можливості. Контроль щільності робочої рідини рекомендується здійснювати під час планового огляду двічі на рік для виявлення прихованих проблем на ранніх стадіях.

Контроль напруги

Перевірка показників за допомогою мультиметра дозволяє вчасно помітити несправність та запобігти раптовій відмові техніки. У нормі напруга спокою має коливатися в межах 12,55 до 12,8 В при повністю вимкненому двигуні та закритому салоні.

Важливим критерієм є показник під час запуску двигуна, який не повинен опускатися нижче 8,5 В. Робочий діапазон заряджання від генератора має становити від 14 до 14,5 В для забезпечення стабільної роботи всієї електроніки транспортного засобу.