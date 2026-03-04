Відео
Помилка водія, яка нищить акумулятор автомобіля

Помилка водія, яка нищить акумулятор автомобіля

Дата публікації: 4 березня 2026 06:00
Як занапастити акумулятор авто через популярну помилку водіїв
Механік працює з акумулятором. Колаж: Новини.LIVE

Справна електрична система автомобіля зазвичай сприймається як належне до моменту, коли двигун відмовляється заводитися. На справді, навколо експлуатації акумуляторів існує чимало небезпечних міфів, що скорочують термін їхньої служби.

Про це написав Motor Biscuit.

Ризиковане живлення

Багато хто намагається оживити батарею за допомогою зарядного пристрою або пускових проводів. Проте такий підхід змушує генератор працювати з подвійним навантаженням для забезпечення енергією всіх систем та одночасного підзаряджання несправного вузла.

Постійні спроби прикурювання можуть пошкодити не лише акумулятор, а й суттєво скоротити ресурс генератора. Недозаряд призводить до накопичення сульфату свинцю на пластинах, тоді як надмірний заряд провокує корозію клем, що обійдеться власнику у чималу суму під час ремонту.

Приховані несправності

Відсутність реакції авто на поворот ключа не завжди вказує саме на проблеми з живленням. Причиною можуть бути забиті паливні магістралі, несправний стартер, зношені свічки запалювання або навіть звичайне забруднення контактів.

Корозія на клемах перешкоджає вільному проходженню струму до кабелів. Очищення клем за допомогою дротяної щітки та подальше покриття мастилом значно покращує електричне з’єднання та запобігає витоку кислоти.

Передсмертні симптоми

Існує кілька чітких ознак наближення виходу обладнання з ладу. Повільне прокручування колінчастого вала під час запалювання або тьмяне світло фар при вимкненому двигуні прямо вказують на критичне зниження рівня напруги.

Поява білого або блакитного порошкоподібного нальоту на кабелях часто свідчить про витік кислоти або хронічний недозаряд свинцево-кислотної АКБ. Регулярний огляд під час технічного обслуговування дозволить вчасно виявити проблему та уникнути зайвих витрат, що можуть сягати сотні доларів.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
