Очереди на границе Украины 12 июня: больше всего автомобилей на пограничном пункте с Польшей

Очереди на границе Украины 12 июня: максимум авто на границе с Польшей
Сегодня, 12 июня, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на границе на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Наибольшая нагрузка фиксируется на направлении в Польшу, водителям рекомендуют заранее планировать поездки с учетом возможной нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 12 июня
Сегодня, 12 июня, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд в ряде пунктов пропуска. Наибольшая нагрузка фиксируется на польском направлении.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 100 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 25 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 12 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 7 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а.
Новини.LIVE сообщали, что Министерство инфраструктуры Польши подготовило изменения в законодательство, которые предусматривают ужесточение требований к работе в сфере такси. Прежде всего новые правила коснутся иностранцев из стран за пределами Европейского Союза, в частности граждан Украины.
Новини.LIVE также писали, что аномальные температуры могут существенно ухудшать показатели топливной экономичности любого транспорта. Исследование ассоциации AAA показывает, что гибридные автомобили и полностью электрические авто теряют эффективность по-разному.