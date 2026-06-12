Черги на кордоні України 12 червня: найбільше авто на КПП з Польщею
Сьогодні, 12 червня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на кордоні у низці контрольно-пропускних пунктів (КПП). Найбільше навантаження фіксується на напрямку до Польщі, водіям рекомендують заздалегідь планувати поїздки з урахуванням можливої нестабільної роботи електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 12 червня
Сьогодні, 12 червня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд у низці пунктів пропуску. Найбільше навантаження фіксується на польському напрямку.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 100 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 70 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 35 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 40 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" - 25 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" - 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 12 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 7 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Росошани" - 0 л/а.
Новини.LIVE інформували, що Міністерство інфраструктури Польщі підготувало зміни до законодавства, які передбачають посилення вимог до роботи у сфері таксі. Насамперед нові правила стосуватимуться іноземців із країн поза межами Європейського Союзу, зокрема громадян України.
Новини.LIVE також писали, що аномальні температури можуть суттєво погіршувати показники паливної економічності будь-якого транспорту. Дослідження асоціації AAA показує, що гібридні автомобілі та повністю електричні авто втрачають ефективність по-різному.