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Главная Авто Очереди на границе: скопление автомобилей на девяти КПП

Очереди на границе: скопление автомобилей на девяти КПП

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 13:15
Самые большие пробки на выезде в Польшу: очереди на границе сегодня
Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В воскресенье, 26 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей — на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 26 июля

Сегодня, 26 июля, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на девяти контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 26 липня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 30 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 26 липня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 15 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 26 липня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 26 липня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 26 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что WD-40 предназначен для вытеснения влаги, очистки ржавчины и разблокировки закисших механизмов, однако не является полноценной смазкой. Средство не рекомендуется использовать для деталей, работающих под высокими нагрузками, в частности тормозных механизмов и приводных ремней. Для таких узлов следует применять специальные смазки, обеспечивающие надежную и длительную защиту.

Новини.LIVE также писали, что подержанный BMW 3 Series G20 считается надёжным автомобилем, однако перед покупкой стоит учесть ряд характерных недостатков. Чаще всего владельцы сталкиваются со слабым лакокрасочным покрытием, износом элементов подвески и отдельными неисправностями электроники. В то же время при условии регулярного обслуживания двигатели и 8-ступенчатый автомат ZF способны прослужить сотни тысяч километров.

Польша очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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