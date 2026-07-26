Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В воскресенье, 26 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей — на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 26 июля

Сегодня, 26 июля, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на девяти контрольно-пропускных пунктах.

Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 30 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 0 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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Малый Березный — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 15 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 10 л/а, 0 пешеходов;

Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Дяковцы — 0 л/а, 0 пешеходов.

Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что WD-40 предназначен для вытеснения влаги, очистки ржавчины и разблокировки закисших механизмов, однако не является полноценной смазкой. Средство не рекомендуется использовать для деталей, работающих под высокими нагрузками, в частности тормозных механизмов и приводных ремней. Для таких узлов следует применять специальные смазки, обеспечивающие надежную и длительную защиту.

Новини.LIVE также писали, что подержанный BMW 3 Series G20 считается надёжным автомобилем, однако перед покупкой стоит учесть ряд характерных недостатков. Чаще всего владельцы сталкиваются со слабым лакокрасочным покрытием, износом элементов подвески и отдельными неисправностями электроники. В то же время при условии регулярного обслуживания двигатели и 8-ступенчатый автомат ZF способны прослужить сотни тысяч километров.