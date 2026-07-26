Найбільші затори на виїзді до Польщі: черги на кордоні сьогодні

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У неділю, 26 липня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 26 липня

Сьогодні, 26 липня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на дев'яти контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 30 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 15 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 10 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що WD-40 призначений для витіснення вологи, очищення іржі та розробки закислих механізмів, однак не є повноцінним мастилом. Засіб не рекомендується використовувати для деталей, що працюють під високими навантаженнями, зокрема гальмівних механізмів і приводних ременів. Для таких вузлів слід застосовувати спеціальні мастила, які забезпечують надійний і тривалий захист.

Новини.LIVE також писали, що вживаний BMW 3 Series G20 вважається надійним автомобілем, однак перед купівлею варто врахувати низку характерних недоліків. Найчастіше власники стикаються зі слабким лакофарбовим покриттям, зношуванням елементів підвіски та окремими несправностями електроніки. Водночас за умови регулярного обслуговування двигуни та 8-ступеневий автомат ZF здатні прослужити сотні тисяч кілометрів.