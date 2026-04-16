Очереди на границе сегодня: пробки фиксируются на пяти КПП

Проверка документов у водителей во время пересечения границы. Фото: ГПСУ/Facebook

В четверг, 16 апреля, очереди на границе Украины фиксируются на пяти контрольно-пропускных пунктах (КПП). Водителям рекомендуют заблаговременно планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопление автомобилей есть на пяти контрольно-пропускных пунктах. Речь идет об Устилуг, Грушев, Краковец, Шегини и Тису.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 30 л/а, 3 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 65 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 85 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

"Тиса" — 8 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что специалисты определили лучшие и худшие японские семейные кроссоверы 2026 года. Среди самых надежных — Toyota Highlander и его гибрид Toyota Grand Highlander, которые получили высокие оценки механиков. Эксперты отмечают их надежность и высокую стоимость перепродажи, цена стартует от 45 570 долларов.

Новини.LIVE публиковали подборку подержанных электромобилей в Украине с ценой до 10 000 долларов. В список входят как компактные городские авто, так и семейные модели и коммерческий транспорт. Среди доступных вариантов — Smart Fortwo Electric Drive, Fiat 500e и Renault Kangoo Z.E.