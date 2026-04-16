Черги на кордоні сьогодні: затори фіксуються на п'яти КПП

Перевірка документів у водіїв під час перетину кордону. Фото: ДПСУ/Facebook

У четвер, 16 квітня, черги на кордоні України фіксуються на п'яти контрольно-пропускних пунктах (КПП). Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 16 квітня

Сьогодні, 16 квітня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на п'яти контрольно-пропускних пунктах. Йдеться про Устилуг, Грушів, Краківець, Шегині та Тису.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 30 л/а, 3 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 65 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 85 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 8 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

