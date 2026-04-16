Черги на кордоні сьогодні: затори фіксуються на п'яти КПП

Головна Авто

Дата публікації: 16 квітня 2026 10:14
Перевірка документів у водіїв під час перетину кордону. Фото: ДПСУ/Facebook

У четвер, 16 квітня, черги на кордоні України фіксуються на п'яти контрольно-пропускних пунктах (КПП). Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 16 квітня

Сьогодні, 16 квітня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на п'яти контрольно-пропускних пунктах. Йдеться про Устилуг, Грушів, Краківець, Шегині та Тису.

Черги на кордоні з Польщею 16 квітня

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 3 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 65 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 85 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 16 квітня

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 16 квітня

  • "Тиса" — 8 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 16 квітня

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 16 квітня

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Кіра Топенко
