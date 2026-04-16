Черги на кордоні сьогодні: затори фіксуються на п'яти КПП
У четвер, 16 квітня, черги на кордоні України фіксуються на п'яти контрольно-пропускних пунктах (КПП). Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
Черги на кордоні України 16 квітня
Сьогодні, 16 квітня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на п'яти контрольно-пропускних пунктах. Йдеться про Устилуг, Грушів, Краківець, Шегині та Тису.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 30 л/а, 3 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 65 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 85 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 8 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
