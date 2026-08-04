Очереди на границе сегодня: где самые большие заторы при выезде из Украины 4 августа
Во вторник, 4 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 3 августа
Сегодня, 3 августа, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 11 контрольно-пропускных пунктах.
Очереди на границе с Польшей
- «Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
«Устилуг» — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Угринов» — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Грушев» — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Краковец» — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Шегини» — 30 л/а, 0 автобусов, 90 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
«Смильница» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- «Малый Березный» — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
«Ужгород» — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
«Малые Селменцы» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- «Тиса» — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Дзвинково» — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
«Косино» — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
«Лужанка» — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Вилок» — 15 л/а, 0 пешеходов;
«Великая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- «Дяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
«Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;
«Порубное» — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Красноильск» — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Дяковцы» — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- «Мамалига» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
«Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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