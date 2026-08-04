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Головна Авто Черги на кордоні сьогодні: де найбільші затори на виїзд з України 4 серпня

Черги на кордоні сьогодні: де найбільші затори на виїзд з України 4 серпня

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 10:41
Черги на кордоні сьогодні: де найбільші затори на виїзд з України 4 серпня
Черга на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ/Facebook

У вівторок, 4 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 4 серпня

Сьогодні, 3 серпня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 11 контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 3 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
    "Устилуг" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Угринів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Грушів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Краківець" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Шегині" — 30 л/а, 0 автобусів, 90 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
    "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 серпня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
    "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
    "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 3 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
    "Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
    "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
    "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
    "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 3 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
    "Порубне" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
    "Красноїльськ" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
    "Дяківці" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 3 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
    "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, експерти назвали моделі вживаних автомобілів вартістю до 7 тисяч доларів, від купівлі яких в Україні радять утриматися. За їхніми словами, такі авто можуть потребувати дорогого ремонту та створити власникам чимало проблем під час експлуатації.

Новини.LIVE також писали, чому водіям варто дотримуватися правила п'яти хвилин під час користування кондиціонером в автомобілі. Такий простий спосіб допомагає запобігти появі неприємного запаху в салоні та продовжити термін служби системи кондиціонування.

Польща черги на кордоні перетин кордону
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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