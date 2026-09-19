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Главная Авто Очереди на границе сегодня: движение остановлено на более чем десяти пунктах

Очереди на границе сегодня: движение остановлено на более чем десяти пунктах

Ua ru
19 сентября 2026 13:53
Очереди на границе 19 сентября: очереди на КПП при выезде из Украины
Зона таможенного контроля. Фото: Госпогранслужба

По состоянию на 12:00 19 сентября очереди из автомобилей и автобусов были зафиксированы более чем на десяти пунктах пропуска при выезде из Украины. Больше всего легковых автомобилей ожидается на границе с Польшей — 60 перед КПП "Шегини", 35 — перед "Краковцем" и 30 — перед "Устилугом". Также очереди наблюдаются на пунктах пропуска со Словакией, Венгрией и Румынией.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 19 сентября

При планировании поездок пограничники рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Черги на кордоні України з Польщею 19 вересня

Очереди на границе с Польшей

По состоянию на полдень наибольшее количество легковых автомобилей ожидает на пунктах пропуска «Шегини» и «Краковец».

Читайте также:
  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 35 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 60 л/а, 0 автобусов, 250 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні України зі Словаччиною 18 вересня

Очереди на границе со Словакией

На словацком направлении самая большая очередь образовалась перед пунктом "Ужгород".

  • "М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 1 автобус, 6 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні України з Угорщиною 18 вересня

Очереди на границе с Венгрией

Перед пунктом «Вилок» ожидают 25 легковых автомобилей, ещё 15 — перед «Лужанкой».

  • "Тиса" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 25 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні України з Румунією 18 вересня

Очереди на границе с Румынией

На румынском направлении очереди остаются незначительными.

  • "Дяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 4 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні України з Молдовою 18 вересня

Очереди на границе с Молдовой

На пунктах пропуска «Мамалига» и «Кельменцы» очередей нет.

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, американские автоаукционы уже много лет пользуются популярностью среди украинских покупателей. Модернизация логистики и сервисов проверки расширяет возможности для приобретения качественных автомобилей, в частности с незначительными повреждениями или без ДТП. Новые изменения на рынке связаны с масштабным соглашением между ведущими площадками по продаже подержанных автомобилей.

А семейного седана покупатели в первую очередь обращают внимание на надежность и практичность. Toyota Corolla на протяжении многих лет остается одной из самых популярных моделей в мире. Удачный выбор новой или подержанной Corolla может обеспечить длительную и комфортную эксплуатацию.

 

граница пограничники ГПСУ очереди на границе выезд за границу пересечение границы
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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