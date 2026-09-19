Очереди на границе 19 сентября: очереди на КПП при выезде из Украины

Зона таможенного контроля. Фото: Госпогранслужба

По состоянию на 12:00 19 сентября очереди из автомобилей и автобусов были зафиксированы более чем на десяти пунктах пропуска при выезде из Украины. Больше всего легковых автомобилей ожидается на границе с Польшей — 60 перед КПП "Шегини", 35 — перед "Краковцем" и 30 — перед "Устилугом". Также очереди наблюдаются на пунктах пропуска со Словакией, Венгрией и Румынией.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 19 сентября

При планировании поездок пограничники рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

По состоянию на полдень наибольшее количество легковых автомобилей ожидает на пунктах пропуска «Шегини» и «Краковец».

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"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 35 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 60 л/а, 0 автобусов, 250 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

На словацком направлении самая большая очередь образовалась перед пунктом "Ужгород".

"М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 25 л/а, 1 автобус, 6 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Перед пунктом «Вилок» ожидают 25 легковых автомобилей, ещё 15 — перед «Лужанкой».

"Тиса" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 25 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

На румынском направлении очереди остаются незначительными.

"Дяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 4 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

На пунктах пропуска «Мамалига» и «Кельменцы» очередей нет.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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