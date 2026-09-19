Очереди на границе 19 сентября: очереди на КПП при выезде из Украины

Очереди на границе сегодня: движение остановлено на более чем десяти пунктах
По состоянию на 12:00 19 сентября очереди из автомобилей и автобусов были зафиксированы более чем на десяти пунктах пропуска при выезде из Украины. Больше всего легковых автомобилей ожидается на границе с Польшей — 60 перед КПП "Шегини", 35 — перед "Краковцем" и 30 — перед "Устилугом". Также очереди наблюдаются на пунктах пропуска со Словакией, Венгрией и Румынией.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 19 сентября
При планировании поездок пограничники рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Очереди на границе с Польшей
По состоянию на полдень наибольшее количество легковых автомобилей ожидает на пунктах пропуска «Шегини» и «Краковец».
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)
- "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 35 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 60 л/а, 0 автобусов, 250 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
На словацком направлении самая большая очередь образовалась перед пунктом "Ужгород".
- "М.Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 25 л/а, 1 автобус, 6 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
Перед пунктом «Вилок» ожидают 25 легковых автомобилей, ещё 15 — перед «Лужанкой».
- "Тиса" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 25 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
На румынском направлении очереди остаются незначительными.
- "Дяково" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 4 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
На пунктах пропуска «Мамалига» и «Кельменцы» очередей нет.
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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