Черги на кордоні 19 вересня: черги на КПП при виїзді з України

Зона митного контролю. Фото: Держприкордонслужба

Станом на 12:00 19 вересня черги з автомобілів та автобусів зафіксували на понад десяти пунктах пропуску на виїзді з України. Найбільше легковиків очікують на кордоні з Польщею — 60 перед КПП "Шегині", 35 — перед "Краківцем" та 30 — перед "Устилугом". Також черги є на пунктах пропуску зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 19 вересня

Під час планування поїздок прикордонники рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Станом на полудень найбільша кількість легкових автомобілів очікує на пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець".

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"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 30 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 35 л/а, 5 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 60 л/а, 0 автоб., 250 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

На словацькому напрямку найбільша черга сформувалася перед пунктом "Ужгород".

"М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 25 л/а, 1 автоб. 6 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Перед пунктом "Вилок" очікують 25 легкових автомобілів, ще 15 – перед "Лужанкою".

"Тиса" — 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 25 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

На румунському напрямку черги залишаються незначними.

"Дякове" — 10 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 4 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

На пунктах пропуску "Мамалига" та "Кельменці" черг немає.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

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