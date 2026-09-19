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Головна Авто Черги на кордоні сьогодні: на понад десять КПП зупинився рух

Черги на кордоні сьогодні: на понад десять КПП зупинився рух

Ua ru
19 вересня 2026 13:53
Черги на кордоні 19 вересня: черги на КПП при виїзді з України
Зона митного контролю. Фото: Держприкордонслужба

Станом на 12:00 19 вересня черги з автомобілів та автобусів зафіксували на понад десяти пунктах пропуску на виїзді з України. Найбільше легковиків очікують на кордоні з Польщею — 60 перед КПП "Шегині", 35 — перед "Краківцем" та 30 — перед "Устилугом". Також черги є на пунктах пропуску зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 19 вересня

Під час планування поїздок прикордонники рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Черги на кордоні України з Польщею 19 вересня

Черги на кордоні з Польщею

Станом на полудень найбільша кількість легкових автомобілів очікує на пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець".

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  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Угринів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 35 л/а, 5 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 60 л/а, 0 автоб., 250 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні України зі Словаччиною 18 вересня

Черги на кордоні зі Словаччиною

На словацькому напрямку найбільша черга сформувалася перед пунктом "Ужгород".

  • "М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 1 автоб. 6 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні України з Угорщиною 18 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

Перед пунктом "Вилок" очікують 25 легкових автомобілів, ще 15 – перед "Лужанкою".

  • "Тиса" — 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 25 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

Черги на кордоні України з Румунією 18 вересня

Черги на кордоні з Румунією

На румунському напрямку черги залишаються незначними.

  • "Дякове" — 10 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 4 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні України з Молдовою 18 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

На пунктах пропуску "Мамалига" та "Кельменці" черг немає.

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, американські автоаукціони вже багато років популярні серед українських покупців. Оновлення логістики та сервісів перевірки розширює можливості для придбання якісних авто, зокрема з незначними пошкодженнями або без ДТП. Нові зміни на ринку пов’язані з масштабною угодою між провідними майданчиками з продажу вживаних автомобілів.

А вибираючи сімейний седан, покупці насамперед звертають увагу на надійність і практичність. Toyota Corolla багато років залишається однією з найпопулярніших моделей у світі. Вдалий вибір нової або вживаної Corolla може забезпечити тривалу та комфортну експлуатацію.

   

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Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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