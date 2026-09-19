Черги на кордоні 19 вересня: черги на КПП при виїзді з України

Черги на кордоні сьогодні: на понад десять КПП зупинився рух
Станом на 12:00 19 вересня черги з автомобілів та автобусів зафіксували на понад десяти пунктах пропуску на виїзді з України. Найбільше легковиків очікують на кордоні з Польщею — 60 перед КПП "Шегині", 35 — перед "Краківцем" та 30 — перед "Устилугом". Також черги є на пунктах пропуску зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 19 вересня
Під час планування поїздок прикордонники рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Черги на кордоні з Польщею
Станом на полудень найбільша кількість легкових автомобілів очікує на пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець".
- "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 30 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
- "Угринів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 35 л/а, 5 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 60 л/а, 0 автоб., 250 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні зі Словаччиною
На словацькому напрямку найбільша черга сформувалася перед пунктом "Ужгород".
- "М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 25 л/а, 1 автоб. 6 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
Перед пунктом "Вилок" очікують 25 легкових автомобілів, ще 15 – перед "Лужанкою".
- "Тиса" — 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" — 25 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).
Черги на кордоні з Румунією
На румунському напрямку черги залишаються незначними.
- "Дякове" — 10 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 4 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
На пунктах пропуску "Мамалига" та "Кельменці" черг немає.
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.
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