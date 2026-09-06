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Главная Авто Очереди на границе сегодня: десятки автомобилей стоят в пробках

Очереди на границе сегодня: десятки автомобилей стоят в пробках

Ua ru
6 сентября 2026 10:39
Очереди на границе: самые большие пробки на выезде в Венгрию
Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В воскресенье, 6 сентября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Венгрию. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 6 сентября

Сегодня, 6 сентября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Черги на кордоні з Польщею 6 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 0 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 6 вересня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 6 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 35 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 6 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 6 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Рошошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что Renault Duster второго поколения остается популярным вариантом на вторичном рынке благодаря высокому клиренсу, практичности и комфортной подвеске. В то же время подержанный кроссовер имеет недостатки, в частности дешевые материалы отделки салона, слабую шумоизоляцию и технические нюансы, которые требуют проверки. Перед покупкой стоит оценить состояние двигателя, подвески, рулевого управления и тормозов, а полноприводные версии дополнительно проверить на наличие повреждений днища.

Новини.LIVE также писали, что компактные седаны могут стать альтернативой кроссоверам для водителей, которым нужен автомобиль с достаточным дорожным просветом для города. Среди моделей с высоким клиренсом эксперты выделили Volkswagen Jetta, Hyundai Elantra, Kia K4, Mazda 3 и Toyota Corolla. Они сочетают увеличенный дорожный просвет с практичностью, экономичным расходом топлива и современными системами безопасности.

Венгрия Госпотребслужба выезд за границу выезд в Молдову выезд в Румынию пересечение границы
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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