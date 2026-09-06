Черги на кордоні: найбільші затори на виїзді до Угорщини

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У неділю, 6 вересня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Угорщини. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 6 вересня

Сьогодні, 6 вересня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 50 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 35 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що Renault Duster другого покоління залишається популярним варіантом на вторинному ринку завдяки високому кліренсу, практичності та комфортній підвісці. Водночас уживаний кросовер має недоліки, зокрема дешеві матеріали салону, слабку шумоізоляцію та технічні нюанси, які потребують перевірки. Перед купівлею варто оцінити стан двигуна, підвіски, кермового управління та гальм, а повнопривідні версії додатково перевірити на пошкодження днища.

Новини.LIVE також писали, що компактні седани можуть стати альтернативою кросоверам для водіїв, яким потрібен автомобіль із достатнім дорожнім просвітом для міста. Серед моделей із високим кліренсом експерти виділили Volkswagen Jetta, Hyundai Elantra, Kia K4, Mazda 3 та Toyota Corolla. Вони поєднують збільшений дорожній просвіт із практичністю, економною витратою пального та сучасними системами безпеки.