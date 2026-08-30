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Главная Авто Очереди на границе сегодня: больше всего автомобилей стоит на КПП в Польше

Очереди на границе сегодня: больше всего автомобилей стоит на КПП в Польше

Ua ru
30 августа 2026 15:27
Очереди на границе: где больше всего машин на КПП
Пограничник. Фото: ГПСУ

На выезде из Украины 30 августа перед отдельными пунктами пропуска с соседними странами наблюдаются очереди. Больше всего легковых автомобилей ожидается на границе с Польшей, Словакией и Венгрией. Самая большая очередь на польском направлении — перед КПП "Устилуг", где находятся 40 легковых автомобилей и один автобус. Еще 10 легковых автомобилей ожидают на "Нижанковичах".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 30 августа

Сегодня, 30 августа, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются следующие очереди на выезд.

Черги на кордоні з Польщею 29 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 29 серпня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М. Березный" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 30 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 29 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 29 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 29 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как сообщали Новини.LIVE, при выборе автомобиля при одинаковом бюджете покупатели могут колебаться между новой моделью более доступного класса и подержанным автомобилем более высокого сегмента. Эксперты советуют оценивать не только возраст машины, но прежде всего её техническое состояние, историю обслуживания и комплектацию.

Как сообщали Новини.LIVE, среди автомобилистов распространено мнение, что моторное масло нужно менять каждые 5000 км. В то же время в современных автомобилях качественные масла способны дольше сохранять свои свойства, а электронные системы помогают определить оптимальный момент для обслуживания. Слишком частая замена масла может только увеличить расходы водителя.

граница пограничники очереди ГПСУ очереди на границе
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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