Черги на кордоні: де найбільше авто на КПП

Черги на кордоні сьогодні: найбільше авто стоїть на КПП Польщі
На виїзді з України 30 серпня перед окремими пунктами пропуску із сусідніми державами фіксуються черги. Найбільше легкових автомобілів очікують на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Найбільша черга на польському напрямку — перед КПП "Устилуг", де перебувають 40 легкових автомобілів та один автобус. Ще 10 легковиків очікують на "Нижанковичах".
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 30 серпня
Сьогодні, 30 серпня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються такі черги на виїзд.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 40 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 0 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "М. Березний" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 30 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.
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