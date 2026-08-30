Черги на кордоні: де найбільше авто на КПП

Прикордонник. Фото: ДПСУ

На виїзді з України 30 серпня перед окремими пунктами пропуску із сусідніми державами фіксуються черги. Найбільше легкових автомобілів очікують на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Найбільша черга на польському напрямку — перед КПП "Устилуг", де перебувають 40 легкових автомобілів та один автобус. Ще 10 легковиків очікують на "Нижанковичах".

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 30 серпня

Сьогодні, 30 серпня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються такі черги на виїзд.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 40 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"М. Березний" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 30 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

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