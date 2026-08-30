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Головна Авто Черги на кордоні сьогодні: найбільше авто стоїть на КПП Польщі

Черги на кордоні сьогодні: найбільше авто стоїть на КПП Польщі

Ua ru
30 серпня 2026 15:27
Черги на кордоні: де найбільше авто на КПП
Прикордонник. Фото: ДПСУ

На виїзді з України 30 серпня перед окремими пунктами пропуску із сусідніми державами фіксуються черги. Найбільше легкових автомобілів очікують на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Найбільша черга на польському напрямку — перед КПП "Устилуг", де перебувають 40 легкових автомобілів та один автобус. Ще 10 легковиків очікують на "Нижанковичах".

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 30 серпня

Сьогодні, 30 серпня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються такі черги на виїзд.

Черги на кордоні з Польщею 29 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 29 серпня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М. Березний" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 30 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 29 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 29 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 29 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час вибору автомобіля за однакового бюджету покупці можуть вагатися між новою моделлю доступнішого класу та вживаним авто вищого сегмента. Експерти радять оцінювати не лише вік машини, а передусім її технічний стан, історію обслуговування та комплектацію.

Як повідомляли Новини.LIVE, серед автомобілістів поширена думка, що моторну оливу потрібно змінювати кожні 5000 км. Водночас у сучасних авто якісні мастила здатні довше зберігати свої властивості, а електронні системи допомагають визначити оптимальний момент для обслуговування. Надто часта заміна оливи може лише збільшити витрати водія.

кордон прикордонники черги ДПСУ черги на кордоні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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