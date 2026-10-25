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Главная Авто Очереди на границе: самые большие пробки на выезде в Польшу

Очереди на границе: самые большие пробки на выезде в Польшу

Ua ru
25 октября 2026 12:49
Очереди на границе: более ста автомобилей на выезде в Польшу facebook.com/zahidnuy.kordon
Очереди на границе. Иллюстративное фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В воскресенье, 25 октября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 25 октября

Сегодня, 25 октября, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Черги на кордоні з Польщею 25 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 45 легковых автомобилей, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 20 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 30 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 25 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 16 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 15 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 25 жовтня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 12 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 30 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 25 жовтня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 25 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 25 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Белая Церковь — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 25 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что скотч можно использовать для временной фиксации треснувшего бампера, чтобы безопасно доехать до автосервиса. Перед этим нужно очистить поверхность и зафиксировать поврежденную деталь, однако при серьезных повреждениях следует обратиться к специалистам. Длительное использование такого ремонта опасно, ведь из-за погодных условий и вибраций бампер может отвалиться во время движения.

Новини.LIVE также писали, что Subaru планирует к 2028 году прекратить продажу бензиновых моделей в Европе из-за низкого спроса и высокой стоимости соблюдения экологических требований ЕС. С европейского рынка постепенно исчезнут Impreza, Crosstrek и Forester, а универсал Outback покинет автосалоны уже в ближайшие месяцы. В дальнейшем компания сосредоточится на продаже электрических кроссоверов, однако из-за высокой стоимости они могут уступать конкурентам по привлекательности для покупателей.

ГПСУ очереди на границе выезд за границу выезд в Молдову выезд в Румынию пересечение границы
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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