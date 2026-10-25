Очереди на границе: самые большие пробки на выезде в Польшу
В воскресенье, 25 октября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 25 октября
Сегодня, 25 октября, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.
Очереди на границе с Польшей
- Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- Устилуг — 45 легковых автомобилей, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Угринов — 20 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Грушев — 30 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Краковец — 25 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Шегини — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Смильница — 0 л/а, 16 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Нижанковичи — 15 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- Малый Березный — 12 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Ужгород — 30 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- Тиса — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Дзвинково — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- Косино — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- Лужанка — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Вилок — 25 л/а, 0 пешеходов;
- Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Белая Церковь — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Дяковцы — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Новини.LIVE сообщали, что скотч можно использовать для временной фиксации треснувшего бампера, чтобы безопасно доехать до автосервиса. Перед этим нужно очистить поверхность и зафиксировать поврежденную деталь, однако при серьезных повреждениях следует обратиться к специалистам. Длительное использование такого ремонта опасно, ведь из-за погодных условий и вибраций бампер может отвалиться во время движения.
Новини.LIVE также писали, что Subaru планирует к 2028 году прекратить продажу бензиновых моделей в Европе из-за низкого спроса и высокой стоимости соблюдения экологических требований ЕС. С европейского рынка постепенно исчезнут Impreza, Crosstrek и Forester, а универсал Outback покинет автосалоны уже в ближайшие месяцы. В дальнейшем компания сосредоточится на продаже электрических кроссоверов, однако из-за высокой стоимости они могут уступать конкурентам по привлекательности для покупателей.