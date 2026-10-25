Очереди на границе. Иллюстративное фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В воскресенье, 25 октября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 25 октября

Сегодня, 25 октября, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 45 легковых автомобилей, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 20 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 30 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 25 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 0 л/а, 16 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанковичи — 15 л/а, 12 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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Малый Березный — 12 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 30 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 25 л/а, 0 пешеходов;

Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Белая Церковь — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Дяковцы — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что скотч можно использовать для временной фиксации треснувшего бампера, чтобы безопасно доехать до автосервиса. Перед этим нужно очистить поверхность и зафиксировать поврежденную деталь, однако при серьезных повреждениях следует обратиться к специалистам. Длительное использование такого ремонта опасно, ведь из-за погодных условий и вибраций бампер может отвалиться во время движения.

Новини.LIVE также писали, что Subaru планирует к 2028 году прекратить продажу бензиновых моделей в Европе из-за низкого спроса и высокой стоимости соблюдения экологических требований ЕС. С европейского рынка постепенно исчезнут Impreza, Crosstrek и Forester, а универсал Outback покинет автосалоны уже в ближайшие месяцы. В дальнейшем компания сосредоточится на продаже электрических кроссоверов, однако из-за высокой стоимости они могут уступать конкурентам по привлекательности для покупателей.