Клейкая лента на бампере. Фото: grassrootsmotorsports.com

Пластиковый бампер автомобиля часто получает мелкие повреждения при неудачной парковке или легких столкновениях. Временная фиксация трещин с помощью клейкой ленты становится быстрым и дешевым решением для многих водителей. Такой способ позволяет доехать до ближайшего автосервиса без риска потерять отломанные детали по дороге. Однако заменить профессиональный ремонт скотч не способен из-за утраты прочности конструкции.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Временная помощь

Использование клейкой ленты имеет смысл только при незначительных повреждениях пластикового кузова. Если детали полностью оторвались от креплений или внутри повреждены проводка, датчики и фары, следует немедленно обратиться к специалистам.

Перед наклеиванием полосок поверхность необходимо тщательно очистить от грязи для лучшего сцепления материалов. Осколки следует осторожно вправить на место, после чего зафиксировать деталь короткими отрезками ленты.

Для улучшения внешнего вида можно подобрать материалы под цвет кузова автомобиля. Многие водители считают такую ленту обязательным инструментом в дальних поездках. Она выручает в дороге, когда опасно продолжать движение из-за болтающихся сломанных элементов. Однако оставлять такую конструкцию на длительное время крайне рискованно.

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Скрытые риски

Длительная эксплуатация залатанного кузова создает прямую угрозу для других участников дорожного движения. Сильная жара, мороз, дождь и постоянные вибрации во время езды постепенно разрушают клеевой слой. В определенный момент деталь может окончательно отвалиться прямо на высокой скорости.

Помимо угрозы безопасности, подобный кустарный ремонт существенно снижает рыночную стоимость транспортного средства. Потенциальные покупатели негативно реагируют на следы небрежного восстановления кузовных деталей.

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