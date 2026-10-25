Клейка стрічка на бампері. Фото: grassrootsmotorsports.com

Пластиковий бампер автомобіля часто зазнає дрібних пошкоджень під час невдалого паркування чи легких зіткнень. Тимчасове фіксування тріщин за допомогою клейкої стрічки стає швидким та дешевим рішенням для багатьох водіїв. Такий спосіб дозволяє доїхати до найближчого автосервісу без ризику загубити відламані деталі по дорозі. Проте замінити професійний ремонт скотч не здатен через втрату міцності конструкції.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Тимчасова допомога

Використання клейкої стрічки має сенс лише за умови незначних пошкоджень пластикового кузова. Якщо деталі повністю відірвалися від кріплень або всередині пошкоджено проводку, датчики та фари, варто негайно звернутися до фахівців.

Перед наклеюванням смужок поверхню необхідно ретельно очистити від бруду для кращого зчеплення матеріалів. Уламки слід обережно вправити на місце, після чого зафіксувати деталь короткими шматками стрічки.

Для покращення вигляду можна підібрати матеріали під колір кузова машини. Багато водіїв вважають таку стрічку обов'язковим інструментом у далеких поїздках. Вона виручає в дорозі, коли небезпечно продовжувати рух з бовтанням зламаних елементів. Проте залишати таку конструкцію на тривалий час вкрай ризиковано.

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Приховані ризики

Тривала експлуатація залатаного кузова створює пряму загрозу для інших учасників дорожнього руху. Сильна спека, мороз, дощ та постійні вібрації під час їзди поступово руйнують клейовий шар. У певний момент деталь може остаточно відпасти прямо на високій швидкості.

Окрім втрати безпеки, подібний кустарний ремонт суттєво знижує ринкову вартість транспортного засобу. Потенційні покупці негативно реагують на сліди недбалого відновлення кузовних деталей.

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