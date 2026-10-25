Черги на кордоні. Ілюстративне фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У неділю, 25 жовтня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі та Угорщини. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 25 жовтня

Сьогодні, 25 жовтня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 45 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 20 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 30 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 25 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 16 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 15 л/а, 12 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 12 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 30 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 25 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 л/a, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що скотч можна використовувати для тимчасової фіксації тріснутого бампера, щоб безпечно доїхати до автосервісу. Перед цим потрібно очистити поверхню та зафіксувати пошкоджену деталь, однак за серйозних пошкоджень слід звернутися до фахівців. Тривале використання такого ремонту небезпечне, адже через погодні умови та вібрації бампер може відпасти під час руху.

Новини.LIVE також писали, що Subaru планує до 2028 року припинити продаж бензинових моделей у Європі через низький попит і високу вартість дотримання екологічних вимог ЄС. З європейського ринку поступово зникнуть Impreza, Crosstrek і Forester, а універсал Outback залишить автосалони вже найближчими місяцями. Надалі компанія зосередиться на продажу електричних кросоверів, однак через високу вартість вони можуть поступатися конкурентам за привабливістю для покупців.