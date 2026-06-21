Очереди на границе 21 июня: где больше всего автомобилей при выезде из Украины

Очереди на границе растут: где водителям придётся ждать дольше всего
В субботу, 21 июня, на границе Украины наблюдаются очереди на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Местами водителям придется долго ждать. В то же время пограничники призывают путешественников учитывать возможные перебои в работе электронных систем контрольных служб при планировании поездок.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 21 июня
Наибольшая нагрузка наблюдается на отдельных пунктах пропуска Львовской области и Волыни.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин"— 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются);
- "Устилуг" — 35 легковых автомобилей;
- "Угринов" — 10 легковых автомобилей;
- "Рава-Русская" — очередей нет;
- "Грушев" — 3 легковых автомобиля и 3 автобуса;
- "Краковец" — 10 легковых автомобилей и 5 автобусов;
- "Шегини" — 3 автобуса, пешеходное движение открыто в обоих направлениях;
- "Смильница" — очередей нет;
- "Нижанковичи" — 10 легковых автомобилей.
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный"— 20 легковых автомобилей;
- "Ужгород" — 25 легковых автомобилей и 20 пешеходов;
- "Малые Селменцы" — очередей нет, пункт работает с 09:00 до 21:00.
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 25 легковых автомобилей и 4 автобуса;
- "Дзвинково" — 10 легковых автомобилей;
- "Косино" — 10 легковых автомобилей;
- "Лужанка" — 30 легковых автомобилей;
- "Вилок" — 35 легковых автомобилей;
- "Великая Паладь" — очередей нет.
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — очередей нет;
- "Солотвино" — очередей нет;
- "Порубное" — 3 легковых автомобиля и 4 автобуса;
- "Красноильск" — 10 легковых автомобилей и 8 автобусов;
- "Дяковцы" — 5 легковых автомобилей.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — очередей нет;
- "Кельменцы" — очередей нет;
- "Росошаны" — очередей нет.
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