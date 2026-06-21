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Главная Авто Очереди на границе растут: где водителям придётся ждать дольше всего

Очереди на границе растут: где водителям придётся ждать дольше всего

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 13:26
Очереди на границе 21 июня: где больше всего автомобилей при выезде из Украины
Пограничник проверяет документы. Фото: ГПСУ

В субботу, 21 июня, на границе Украины наблюдаются очереди на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Местами водителям придется долго ждать. В то же время пограничники призывают путешественников учитывать возможные перебои в работе электронных систем контрольных служб при планировании поездок.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 21 июня

Наибольшая нагрузка наблюдается на отдельных пунктах пропуска Львовской области и Волыни.

Черги на кордоні з Польщею 20 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин"— 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются);
  • "Устилуг" — 35 легковых автомобилей;
  • "Угринов" — 10 легковых автомобилей;
  • "Рава-Русская" — очередей нет;
  • "Грушев" — 3 легковых автомобиля и 3 автобуса;
  • "Краковец" — 10 легковых автомобилей и 5 автобусов;
  • "Шегини" — 3 автобуса, пешеходное движение открыто в обоих направлениях;
  • "Смильница" — очередей нет;
  • "Нижанковичи" — 10 легковых автомобилей.

Черги на кордоні зі Словаччиною 20 червня

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Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный"— 20 легковых автомобилей;
  • "Ужгород" — 25 легковых автомобилей и 20 пешеходов;
  • "Малые Селменцы" — очередей нет, пункт работает с 09:00 до 21:00.

Черги на кордоні з Угорщиною 20 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 25 легковых автомобилей и 4 автобуса;
  • "Дзвинково" — 10 легковых автомобилей;
  • "Косино" — 10 легковых автомобилей;
  • "Лужанка" — 30 легковых автомобилей;
  • "Вилок" — 35 легковых автомобилей;
  • "Великая Паладь" — очередей нет.

Черги на кордоні з Румунією 20 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — очередей нет;
  • "Солотвино" — очередей нет;
  • "Порубное" — 3 легковых автомобиля и 4 автобуса;
  • "Красноильск" — 10 легковых автомобилей и 8 автобусов;
  • "Дяковцы" — 5 легковых автомобилей.

Черги на кордоні з Молдовою 20 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — очередей нет;
  • "Кельменцы" — очередей нет;
  • "Росошаны" — очередей нет.

Как писали Новини.LIVE, многие автомобилисты не осознают, что шины напрямую влияют на расход топлива во время каждой поездки. Ключевую роль играет сопротивление качению — показатель, определяющий, сколько энергии требуется для движения колеса по дороге. На небольших скоростях именно этот фактор может занимать от 20% до 30% общего расхода топлива. Наиболее ощутимо влияние сопротивления качению проявляется в начале поездки, когда шины ещё не успели прогреться.

Новини.LIVE сообщали, что сегмент полноразмерных рамных пикапов уже много лет остается одним из самых конкурентных в мировой автомобильной индустрии. Именно в этом классе производители демонстрируют самые современные технологии, сочетая высокий уровень комфорта с впечатляющими возможностями для перевозки грузов.

авто ГПСУ очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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