Черги на кордоні 21 червня: де найбільше авто на виїзд з України

Прикордонник перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Черги на кордоні України у суботу, 21 червня, фіксується з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Місцями водіям доведеться довго чекати. Водночас прикордонники закликають мандрівників враховувати можливі перебої в роботі електронних систем контрольних служб під час планування поїздок.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 21 червня

Найбільше навантаження спостерігається на окремих пунктах пропуску Львівщини та Волині.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється, легкові автомобілі тимчасово не пропускають);

"Устилуг" — 35 легкових авто;

"Угринів" — 10 легкових авто;

"Рава-Руська" — черг немає;

"Грушів" — 3 легкових авто та 3 автобуси;

"Краківець" — 10 легкових авто та 5 автобусів;

"Шегині" — 3 автобуси, пішохідний рух відкритий в обох напрямках;

"Смільниця" — черг немає;

"Нижанковичі" — 10 легкових авто.

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"Малий Березний" — 20 легкових авто;

"Ужгород" — 25 легкових авто та 20 пішоходів;

"Малі Селменці" — черг немає, пункт працює з 09:00 до 21:00.

"Тиса" — 25 легкових авто та 4 автобуси;

"Дзвінкове" — 10 легкових авто;

"Косино" — 10 легкових авто;

"Лужанка" — 30 легкових авто;

"Вилок" — 35 легкових авто;

"Велика Паладь" — черг немає.

"Дякове" — черг немає;

"Солотвино" — черг немає;

"Порубне" — 3 легкових авто та 4 автобуси;

"Красноїльськ" — 10 легкових авто та 8 автобусів;

"Дяківці" — 5 легкових авто.

"Мамалига" — черг немає;

"Кельменці" — черг немає;

"Росошани" — черг немає.

Як писали Новини.LIVE, чимало автомобілістів не усвідомлюють, що шини безпосередньо впливають на витрати пального під час кожної поїздки. Ключову роль відіграє опір коченню — показник, який визначає, скільки енергії потрібно для руху колеса дорогою. На невеликих швидкостях саме цей фактор може забирати від 20% до 30% загального споживання пального. Найбільш відчутним вплив опору коченню є на початку поїздки, коли шини ще не встигли прогрітися.

Новини.LIVE інформували, що сегмент повнорозмірних рамних пікапів уже багато років залишається одним із найконкурентніших у світовій автомобільній індустрії. Саме в цьому класі виробники демонструють найсучасніші технології, поєднуючи високий рівень комфорту з вражаючими можливостями для перевезення вантажів.