Очереди на границе: наибольшее скопление автомобилей на выезде в Польшу

Очереди на границе: пробки зафиксированы на более чем десяти КПП
В понедельник, 14 сентября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей — на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 14 сентября
Сегодня, 14 сентября, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.
Очереди на границе с Польшей
- Ягодин — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- Устилуг — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Угринов — 45 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Грушев — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Краковец — 70 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Шегини — 50 л/а, 0 автобусов, 180 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Ужгород — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- Тиса — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- Косино — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- Лужанка — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Вилок — 10 л/а, 0 пешеходов;
- Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Порубное — 20 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов;
- Красноильск — 4 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов;
- Дяковцы — 60 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- Мамалига — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Новини.LIVE сообщали, что осенью автомобиль может расходовать больше топлива из-за более длительного прогрева двигателя, холодного воздуха и повышенного сопротивления. Дополнительный расход создают недостаточное давление в шинах и более частое использование обогрева, фар и других электроприборов. Чтобы сэкономить топливо, советуют проверять давление в шинах, объединять короткие поездки и не включать без необходимости электросистемы.
Новини.LIVE также писали, что на вторичном рынке до сих пор есть надёжные автомобили 2000-х годов, способные преодолевать сотни тысяч километров без капитального ремонта. Среди таких моделей — Toyota Corolla, Camry, Avalon, Honda Civic, Accord, Nissan Maxima, Hyundai Sonata и Elantra. Также к выносливым автомобилям относят Lexus IS 250, Honda CR-V и Toyota RAV4, но перед покупкой подержанной машины стоит тщательно проверить её техническое состояние.