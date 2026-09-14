Очереди на границе: наибольшее скопление автомобилей на выезде в Польшу

Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В понедельник, 14 сентября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей — на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 14 сентября

Сегодня, 14 сентября, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Ягодин — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 45 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 70 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 50 л/а, 0 автобусов, 180 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 10 л/а, 0 пешеходов;

Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 20 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов;

Красноильск — 4 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов;

Дяковцы — 60 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Мамалига — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что осенью автомобиль может расходовать больше топлива из-за более длительного прогрева двигателя, холодного воздуха и повышенного сопротивления. Дополнительный расход создают недостаточное давление в шинах и более частое использование обогрева, фар и других электроприборов. Чтобы сэкономить топливо, советуют проверять давление в шинах, объединять короткие поездки и не включать без необходимости электросистемы.

Новини.LIVE также писали, что на вторичном рынке до сих пор есть надёжные автомобили 2000-х годов, способные преодолевать сотни тысяч километров без капитального ремонта. Среди таких моделей — Toyota Corolla, Camry, Avalon, Honda Civic, Accord, Nissan Maxima, Hyundai Sonata и Elantra. Также к выносливым автомобилям относят Lexus IS 250, Honda CR-V и Toyota RAV4, но перед покупкой подержанной машины стоит тщательно проверить её техническое состояние.