Черги на кордоні: найбільше скупчення автівок на виїзді до Польщі

Черги на кордоні: затори зафіксовано на понад десяти КПП
У понеділок, 14 вересня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 14 вересня
Сьогодні, 14 вересня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 35 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 45 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 70 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 50 л/а, 0 автобусів, 180 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 20 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 4 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 60 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Новини.LIVE інформували, що восени автомобіль може витрачати більше пального через триваліший прогрів двигуна, холодне повітря та підвищений опір. Додаткову витрату створюють недостатній тиск у шинах і частіше використання обігріву, фар та інших електроприладів. Щоб заощадити пальне, радять перевіряти тиск у шинах, об’єднувати короткі поїздки та не вмикати без потреби електросистеми.
Новини.LIVE також писали, що на вторинному ринку досі є надійні автомобілі 2000-х років, здатні долати сотні тисяч кілометрів без капітального ремонту. Серед таких моделей — Toyota Corolla, Camry, Avalon, Honda Civic, Accord, Nissan Maxima, Hyundai Sonata та Elantra. Також серед витривалих авто називають Lexus IS 250, Honda CR-V і Toyota RAV4, але перед купівлею вживаної машини варто ретельно перевірити її технічний стан.