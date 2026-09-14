Черги на кордоні: найбільше скупчення автівок на виїзді до Польщі

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У понеділок, 14 вересня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Черги на кордоні України 14 вересня

Сьогодні, 14 вересня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 35 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 45 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 70 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 50 л/а, 0 автобусів, 180 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Читайте також:

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 20 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 4 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 60 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що восени автомобіль може витрачати більше пального через триваліший прогрів двигуна, холодне повітря та підвищений опір. Додаткову витрату створюють недостатній тиск у шинах і частіше використання обігріву, фар та інших електроприладів. Щоб заощадити пальне, радять перевіряти тиск у шинах, об’єднувати короткі поїздки та не вмикати без потреби електросистеми.

Новини.LIVE також писали, що на вторинному ринку досі є надійні автомобілі 2000-х років, здатні долати сотні тисяч кілометрів без капітального ремонту. Серед таких моделей — Toyota Corolla, Camry, Avalon, Honda Civic, Accord, Nissan Maxima, Hyundai Sonata та Elantra. Також серед витривалих авто називають Lexus IS 250, Honda CR-V і Toyota RAV4, але перед купівлею вживаної машини варто ретельно перевірити її технічний стан.