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Головна Авто Черги на кордоні: затори зафіксовано на понад десяти КПП

Черги на кордоні: затори зафіксовано на понад десяти КПП

Ua ru
14 вересня 2026 13:26
Черги на кордоні: найбільше скупчення автівок на виїзді до Польщі
Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У понеділок, 14 вересня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 14 вересня

Сьогодні, 14 вересня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 14 вересня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 45 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 70 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 50 л/а, 0 автобусів, 180 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 14 вересня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 14 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 14 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 20 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 4 л/а, 1 автобус, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 60 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 14 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що восени автомобіль може витрачати більше пального через триваліший прогрів двигуна, холодне повітря та підвищений опір. Додаткову витрату створюють недостатній тиск у шинах і частіше використання обігріву, фар та інших електроприладів. Щоб заощадити пальне, радять перевіряти тиск у шинах, об’єднувати короткі поїздки та не вмикати без потреби електросистеми.

Новини.LIVE також писали, що на вторинному ринку досі є надійні автомобілі 2000-х років, здатні долати сотні тисяч кілометрів без капітального ремонту. Серед таких моделей — Toyota Corolla, Camry, Avalon, Honda Civic, Accord, Nissan Maxima, Hyundai Sonata та Elantra. Також серед витривалих авто називають Lexus IS 250, Honda CR-V і Toyota RAV4, але перед купівлею вживаної машини варто ретельно перевірити її технічний стан.

прикордонники черги на кордоні виїзд за кордон виїзд до Молдови виїзд до Румунії перетин кордону
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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