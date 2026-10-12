Очереди на границе 12 октября: водители стоят на выезде в Польшу

Проверка на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В понедельник, 12 октября, небольшие очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Словакию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 12 октября

Сегодня, 12 октября, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются незначительные очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 35 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 25 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанковичи — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

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Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;

Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что небольшой пробег подержанного автомобиля не гарантирует его исправности и может свидетельствовать о скрытых проблемах. По данным проверок Carvago за 2023–2026 годы, техосмотр не прошли 40,5% автомобилей возрастом от восьми лет с пробегом до 60 тыс. км. Среди рисков — скрытые повреждения после ДТП, затопление, подкрученный одометр и несоответствия в VIN.

Новини.LIVE также писали, что, несмотря на популярность кроссоверов, универсалы остаются востребованными благодаря вместительному багажнику, комфорту и практичности. Среди самых интересных моделей на украинском рынке в 2026 году — Škoda Octavia Combi, Škoda Superb Combi, Volkswagen Passat Variant, BMW 3 Touring и Seat Leon Sportstourer. Стартовые цены на эти автомобили составляют от 1,31 млн до более 2,1 млн грн.