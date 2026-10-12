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Главная Авто Очереди на границе: пробки на выезде в Польшу и Словакию

Очереди на границе: пробки на выезде в Польшу и Словакию

Ua ru
12 октября 2026 11:11
Очереди на границе 12 октября: водители стоят на выезде в Польшу
Проверка на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В понедельник, 12 октября, небольшие очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Словакию. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 12 октября

Сегодня, 12 октября, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются незначительные очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Черги на кордоні з Польщею 12 жовтня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 35 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 25 л/а, 0 автобусов, 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 12 жовтня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 12 жовтня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 12 жовтня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 12 жовтня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что небольшой пробег подержанного автомобиля не гарантирует его исправности и может свидетельствовать о скрытых проблемах. По данным проверок Carvago за 2023–2026 годы, техосмотр не прошли 40,5% автомобилей возрастом от восьми лет с пробегом до 60 тыс. км. Среди рисков — скрытые повреждения после ДТП, затопление, подкрученный одометр и несоответствия в VIN.

Новини.LIVE также писали, что, несмотря на популярность кроссоверов, универсалы остаются востребованными благодаря вместительному багажнику, комфорту и практичности. Среди самых интересных моделей на украинском рынке в 2026 году — Škoda Octavia Combi, Škoda Superb Combi, Volkswagen Passat Variant, BMW 3 Touring и Seat Leon Sportstourer. Стартовые цены на эти автомобили составляют от 1,31 млн до более 2,1 млн грн.

пограничники очереди на границе выезд за границу выезд в Молдову выезд в Румынию пересечение границы
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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