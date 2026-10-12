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Головна Авто Черги на кордоні: затори на виїзді до Польщі та Словаччини

Черги на кордоні: затори на виїзді до Польщі та Словаччини

Ua ru
12 жовтня 2026 11:11
Черги на кордоні 12 жовтня: водії стоять на виїзді до Польщі
Перевірка на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У понеділок, 12 жовтня, незначні черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі та Словаччини. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 12 жовтня

Сьогодні, 12 жовтня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються незначні черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 12 жовтня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 25 л/а, 0 автобусів, 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 12 жовтня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 12 жовтня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 12 жовтня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 12 жовтня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що невеликий пробіг вживаного автомобіля не гарантує його справності та може свідчити про приховані проблеми. За даними перевірок Carvago за 2023–2026 роки, техогляд не пройшли 40,5% машин віком від восьми років із пробігом до 60 тис. км. Серед ризиків — приховані пошкодження після ДТП, затоплення, скручений одометр і невідповідності у VIN.

Новини.LIVE також писали, що попри популярність кросоверів, універсали залишаються затребуваними завдяки місткому багажнику, комфорту та практичності. Серед найцікавіших моделей на українському ринку у 2026 році — Škoda Octavia Combi, Škoda Superb Combi, Volkswagen Passat Variant, BMW 3 Touring і Seat Leon Sportstourer. Стартові ціни на ці автомобілі становлять від 1,31 млн до понад 2,1 млн грн.

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Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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