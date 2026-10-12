Черги на кордоні 12 жовтня: водії стоять на виїзді до Польщі

Перевірка на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У понеділок, 12 жовтня, незначні черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі та Словаччини. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Черги на кордоні України 12 жовтня

Сьогодні, 12 жовтня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються незначні черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 25 л/а, 0 автобусів, 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Читайте також:

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що невеликий пробіг вживаного автомобіля не гарантує його справності та може свідчити про приховані проблеми. За даними перевірок Carvago за 2023–2026 роки, техогляд не пройшли 40,5% машин віком від восьми років із пробігом до 60 тис. км. Серед ризиків — приховані пошкодження після ДТП, затоплення, скручений одометр і невідповідності у VIN.

Новини.LIVE також писали, що попри популярність кросоверів, універсали залишаються затребуваними завдяки місткому багажнику, комфорту та практичності. Серед найцікавіших моделей на українському ринку у 2026 році — Škoda Octavia Combi, Škoda Superb Combi, Volkswagen Passat Variant, BMW 3 Touring і Seat Leon Sportstourer. Стартові ціни на ці автомобілі становлять від 1,31 млн до понад 2,1 млн грн.