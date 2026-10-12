Черги на кордоні 12 жовтня: водії стоять на виїзді до Польщі

Черги на кордоні: затори на виїзді до Польщі та Словаччини
У понеділок, 12 жовтня, незначні черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі та Словаччини. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 12 жовтня
Сьогодні, 12 жовтня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються незначні черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 25 л/а, 0 автобусів, 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Новини.LIVE інформували, що невеликий пробіг вживаного автомобіля не гарантує його справності та може свідчити про приховані проблеми. За даними перевірок Carvago за 2023–2026 роки, техогляд не пройшли 40,5% машин віком від восьми років із пробігом до 60 тис. км. Серед ризиків — приховані пошкодження після ДТП, затоплення, скручений одометр і невідповідності у VIN.
Новини.LIVE також писали, що попри популярність кросоверів, універсали залишаються затребуваними завдяки місткому багажнику, комфорту та практичності. Серед найцікавіших моделей на українському ринку у 2026 році — Škoda Octavia Combi, Škoda Superb Combi, Volkswagen Passat Variant, BMW 3 Touring і Seat Leon Sportstourer. Стартові ціни на ці автомобілі становлять від 1,31 млн до понад 2,1 млн грн.