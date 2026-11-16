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Главная Авто Очереди на границе: небольшое скопление автомобилей на выезде в Польшу

Очереди на границе: небольшое скопление автомобилей на выезде в Польшу

Ua ru
16 ноября 2026 10:04
Очереди на границе: больше всего автомобилей на выезде в Польшу facebook.com/zahidnuy.kordon
Проверка на границе. Иллюстративное фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В понедельник, 16 ноября, небольшие очереди на границе Украины наблюдаются на некоторых контрольно-пропускных пунктах (КПП). Больше всего автомобилей — на выезде в Польшу. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, пишет Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 16 ноября

Сегодня, 16 ноября, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на некоторых контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 16 листопада

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 50 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 16 листопада

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 16 листопада

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 6 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 16 листопада

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Белая Церковь — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 16 листопада

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалыга — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что исследование iSeeCars определило пять автомобилей с четырехцилиндровыми двигателями, которые имеют больше шансов преодолеть 400 тысяч километров, чем Toyota Camry. В список вошли Honda Accord Hybrid, Honda Civic, Honda HR-V, Lexus RX и Toyota 4Runner. Лучший результат показала Toyota 4Runner — вероятность достичь такого пробега составляет 33,1%.

Новини.LIVE также писали, что журналисты сравнили реальный расход топлива девяти популярных компактных автомобилей на основе более миллиона записей бортовых систем. Самой экономичной оказалась дизельная Peugeot 308 с показателем 5,22 л/100 км, тогда как гибридная Toyota Corolla потребляет 5,33 л/100 км. Исследование также показало, что дизельные версии большинства моделей расходуют меньше топлива, чем бензиновые аналоги.

Польша пограничники ГПСУ очереди на границе выезд за границу выезд в Молдову пересечение границы
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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