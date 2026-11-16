Очереди на границе: небольшое скопление автомобилей на выезде в Польшу
В понедельник, 16 ноября, небольшие очереди на границе Украины наблюдаются на некоторых контрольно-пропускных пунктах (КПП). Больше всего автомобилей — на выезде в Польшу. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, пишет Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 16 ноября
Сегодня, 16 ноября, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на некоторых контрольно-пропускных пунктах.
Очереди на границе с Польшей
- Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- Устилуг — 50 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Угринов — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Грушев — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Краковец — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Шегини — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Нижанковичи — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Ужгород — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- Тиса — 6 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Белая Церковь — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- Мамалыга — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Сокиряны — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Новини.LIVE сообщали, что исследование iSeeCars определило пять автомобилей с четырехцилиндровыми двигателями, которые имеют больше шансов преодолеть 400 тысяч километров, чем Toyota Camry. В список вошли Honda Accord Hybrid, Honda Civic, Honda HR-V, Lexus RX и Toyota 4Runner. Лучший результат показала Toyota 4Runner — вероятность достичь такого пробега составляет 33,1%.
Новини.LIVE также писали, что журналисты сравнили реальный расход топлива девяти популярных компактных автомобилей на основе более миллиона записей бортовых систем. Самой экономичной оказалась дизельная Peugeot 308 с показателем 5,22 л/100 км, тогда как гибридная Toyota Corolla потребляет 5,33 л/100 км. Исследование также показало, что дизельные версии большинства моделей расходуют меньше топлива, чем бензиновые аналоги.