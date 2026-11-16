Проверка на границе. Иллюстративное фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В понедельник, 16 ноября, небольшие очереди на границе Украины наблюдаются на некоторых контрольно-пропускных пунктах (КПП). Больше всего автомобилей — на выезде в Польшу. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, пишет Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 16 ноября

Сегодня, 16 ноября, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на некоторых контрольно-пропускных пунктах.

Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 50 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанковичи — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 6 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;

Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Белая Церковь — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Мамалыга — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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