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Головна Авто Черги на кордоні: незначне скупчення автівок на виїзді до Польщі

Черги на кордоні: незначне скупчення автівок на виїзді до Польщі

Ua ru
16 листопада 2026 10:04
Черги на кордоні: найбільше автівок на виїзді до Польщі facebook.com/zahidnuy.kordon
Перевірка на кордоні. Ілюстративне фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У понеділок, 16 листопада, незначні черги на кордоні України фіксуються на деяких контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 16 листопада

Сьогодні, 16 листопада, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на деяких контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 16 листопада

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 16 листопада

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 16 листопада

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 6 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 16 листопада

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Біла Церква" — 0 л/a, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 16 листопада

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що дослідження iSeeCars визначило п’ять автомобілів із чотирициліндровими двигунами, які мають вищі шанси подолати 400 тисяч кілометрів, ніж Toyota Camry. До переліку увійшли Honda Accord Hybrid, Honda Civic, Honda HR-V, Lexus RX та Toyota 4Runner. Найкращий результат показав Toyota 4Runner — імовірність досягти такого пробігу становить 33,1%.

Новини.LIVE також писали, що журналісти порівняли реальну витрату пального дев’яти популярних компактних автомобілів на основі понад мільйона записів бортових систем. Найекономнішою виявилася дизельна Peugeot 308 із показником 5,22 л/100 км, тоді як гібридна Toyota Corolla споживає 5,33 л/100 км. Дослідження також показало, що дизельні версії більшості моделей витрачають менше пального, ніж бензинові аналоги.

Польща прикордонники ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон виїзд до Молдови перетин кордону
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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