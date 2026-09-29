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Главная Авто Очереди на границе: десятки автомобилей стоят на выезде в Польшу

Очереди на границе: десятки автомобилей стоят на выезде в Польшу

Ua ru
29 сентября 2026 14:20
Очереди на границе 29 сентября: скопление автомобилей на ряде КПП
Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Во вторник, 29 сентября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей — на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 29 сентября

Сегодня, 29 сентября, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Черги на кордоні з Польщею 29 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушив — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 40 л/а, 0 автобусов, 20 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 29 вересня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 29 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 29 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 29 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Рошошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что механик назвал пять дизельных двигателей, которые могут обернуться для владельцев подержанных автомобилей значительными расходами на ремонт. Среди проблемных агрегатов — BMW N47, Ford 2.0 EcoBlue, 2.0 Ingenium от Jaguar Land Rover, Land Rover TDV6 и Volkswagen 2.0 BiTDI CFCA. Их распространенные неисправности связаны с цепями и ремнями ГРМ, подшипниками, масляной системой и охлаждением, а ремонт в некоторых случаях требует сложного демонтажа.

Новини.LIVE также сообщали, что специалисты Consumer Reports назвали несколько надёжных моделей Ford, которые выгоднее приобретать на вторичном рынке. В список вошли Ford Mustang 2019–2020 годов, F-250 Super Duty 2016 года, Mustang Mach-E 2024 года и Bronco Sport 2024 года. Покупка этих автомобилей с пробегом позволяет сэкономить на первоначальном обесценивании, а отдельные модели при этом демонстрируют высокие показатели надежности.

КПП пограничники выезд за границу выезд в Молдову выезд в Румынию пересечение границы
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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