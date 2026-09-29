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Головна Авто Черги на кордоні: десятки авто стоять на виїзді до Польщі

Черги на кордоні: десятки авто стоять на виїзді до Польщі

Ua ru
29 вересня 2026 14:20
Черги на кордоні 29 вересня: скупчення автівок на низці КПП
Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У вівторок, 29 вересня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 29 вересня

Сьогодні, 29 вересня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 29 вересня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 20 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 40 л/а, 0 автобусів, 20 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 29 вересня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 29 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 29 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 29 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що механік назвав п’ять дизельних двигунів, які можуть завдати власникам вживаних авто значних витрат на ремонт. Серед проблемних агрегатів — BMW N47, Ford 2.0 EcoBlue, 2.0 Ingenium від Jaguar Land Rover, Land Rover TDV6 та Volkswagen 2.0 BiTDI CFCA. Їхні поширені несправності пов’язані з ланцюгами та ременями ГРМ, підшипниками, оливною системою й охолодженням, а ремонт у деяких випадках потребує складного демонтажу.

Новини.LIVE також писали, що фахівці Consumer Reports назвали кілька надійних моделей Ford, які вигідніше розглядати на вторинному ринку. До переліку увійшли Ford Mustang 2019–2020 років, F-250 Super Duty 2016 року, Mustang Mach-E 2024 року та Bronco Sport 2024 року. Купівля цих автомобілів з пробігом дозволяє заощадити на первинному знеціненні, а окремі моделі при цьому демонструють високі показники надійності.

КПП прикордонники виїзд за кордон виїзд до Молдови виїзд до Румунії перетин кордону
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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