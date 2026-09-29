Черги на кордоні 29 вересня: скупчення автівок на низці КПП

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У вівторок, 29 вересня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 29 вересня

Сьогодні, 29 вересня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 35 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 20 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 40 л/а, 0 автобусів, 20 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що механік назвав п’ять дизельних двигунів, які можуть завдати власникам вживаних авто значних витрат на ремонт. Серед проблемних агрегатів — BMW N47, Ford 2.0 EcoBlue, 2.0 Ingenium від Jaguar Land Rover, Land Rover TDV6 та Volkswagen 2.0 BiTDI CFCA. Їхні поширені несправності пов’язані з ланцюгами та ременями ГРМ, підшипниками, оливною системою й охолодженням, а ремонт у деяких випадках потребує складного демонтажу.

Новини.LIVE також писали, що фахівці Consumer Reports назвали кілька надійних моделей Ford, які вигідніше розглядати на вторинному ринку. До переліку увійшли Ford Mustang 2019–2020 років, F-250 Super Duty 2016 року, Mustang Mach-E 2024 року та Bronco Sport 2024 року. Купівля цих автомобілів з пробігом дозволяє заощадити на первинному знеціненні, а окремі моделі при цьому демонструють високі показники надійності.