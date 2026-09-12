Очереди на границе сегодня: на каких КПП образовались пробки

Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В субботу, 12 сентября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 70 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 18 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 15 л/а, 0 пешеходов;

Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Дяковцы — 3 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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