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Главная Авто Очереди на границе: десятки автомобилей стоят на выезде в Польшу

Очереди на границе: десятки автомобилей стоят на выезде в Польшу

Ua ru
12 сентября 2026 11:35
Очереди на границе сегодня: на каких КПП образовались пробки
Проверка на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В субботу, 12 сентября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу и Венгрию. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Черги на кордоні з Польщею 12 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 70 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 12 вересня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 12 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 18 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 12 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 3 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 12 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что гибридные автомобили всё чаще выбирают водители, которые хотят сократить расходы на топливо, не переходя на электромобиль. По данным EPA за первое полугодие 2026 года, в пятерку самых экономичных вошли Toyota Sienna, Hyundai Tucson Hybrid, Honda CR-V Hybrid, Toyota RAV4 и Toyota Camry. Лучший показатель продемонстрировала Camry — в переднеприводной версии LE её средний расход составляет всего 4,6 л/100 км.

Новини.LIVE также сообщали, что эксперты Consumer Reports проанализировали данные о 380 тысячах автомобилей, выпущенных в 2000–2026 годах, и определили самые надежные модели. Лидерами по надежности остаются азиатские бренды, в частности Toyota, Subaru и Lexus, тогда как Tesla поднялась сразу на восемь позиций и заняла девятое место. В десятку самых надёжных моделей вошли Toyota Camry, Prius и Crown, Subaru Impreza и Crosstrek, Lexus IS и NX, Honda Accord и CR-V Hybrid, а также Ford F-150 Hybrid.

Польша пограничники выезд за границу выезд в Молдову выезд в Румынию пересечение границы
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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